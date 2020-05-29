Meslek liselerinde uzaktan eğitim düzenlemeleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı açıklamayla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin sorularına açıklık getirdi. Öğrenciler; başarı durumları, işletmelerde mesleki eğitim veya stajları, beceri sınavları, ücret ve sigorta işlemleri, telafi eğitimi, diploma tarihleri, okul birinciliği gibi konuların uzaktan eğitim sürecinde nasıl düzenleneceğini merak ediyordu. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu imzalı yazıyla bu konulara açıklık getirildi. Söz konusu yazıya göre, doğrudan sınıf geçme, sorumlu olarak sınıf geçme, sınıf tekrarına kalma, devam-devamsızlık ile okul birincilerinin tespiti e-okul sistemindeki birinci dönem sonu verileri esas alınarak değerlendirilecek. Devamsızlık nedeniyle başarısız durumda olanlar hariç başarısız ders sayısına bakılmaksızın öğrenciler bir üst sınıfa geçirilecek. 11'inci sınıfa devam eden, dal derslerini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak görmesi planlanmış öğrenciler, 10'uncu sınıf sonunda dal derslerini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak görmüşlerse bu dersleri başarmış sayılacaklar. İşletmelerde beceri eğitimi dersinin eğitimini işletmelere devam ederek gören Anadolu meslek programı 12'nci sınıf öğrencileri ile mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri beceri sınavına alınmayacak. Bu dersin yılsonu başarı puanı birinci dönem puanı alınarak belirlenecek.

BU YIL STAJ BİTİRME SINAVI YOK

Anadolu teknik programı öğrencileriyle staj hükümlerine tabi olan Anadolu meslek programı öğrencilerinin mesai saatleri sonrasında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapmaları gereken stajlar 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılmayacak. 12'nci sınıf olup stajını tamamlayanlar da staj bitirme sınavına alınmayacak. Bu öğrencilerin dal derslerinin başarısı birinci dönem puanlarına göre değerlendirilecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılında stajını tamamlayanların staj bitirme sınavı ise sorumluluk sınavları döneminde yapılacak. Haziran ayında yapılması gereken sorumluluk sınavları bu eğitim öğretim yılı içinde yapılmayacak. Sorumluluk sınavlarıyla ilgili süreç daha sonra duyurulacak. Mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı 11'inci sınıf öğrencilerinden sorumluluk dersi olanlar, kalfalık belgesi düzenlenmeden bir üst sınıfa geçecekler. Bu öğrencilerin kalfalık belgeleri, sorumlu oldukları derslerden başarılı oldukları sınav döneminde düzenlenecek.

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİ YAPILMAYACAK

Anadolu meslek, Anadolu teknik ve mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrenciler için öğrenci başarısının değerlendirilmesi, okul birincisinin belirlenmesi, diploma, kalfalık, ustalık belgesi düzenlenmesi ve sigorta çıkış işlemlerinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde belirlenen tarihler esas alınacak. 13 Mart itibariyle üzerinde koordinatörlük görevi bulunan öğretmenler bu eğitim öğretim yılı ders kesimine kadar koordinatörlük görevini yapmış sayılacaklar. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ders kesimi itibariyle eğitim öğretim yılı sonuna kadar işletmelerde beceri eğitimi, staj ve yoğunlaştırılmış beceri eğitimi için işletmelerde veya okulda herhangi bir eğitim planlaması ve koordinatör öğretmen görevlendirilmesi yapılmayacak. Bu nedenle de herhangi bir ek ders ücreti ödenmeyecek. Mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrenciler için işletmelerde beceri eğitimi kapsamında koordinatör öğretmen görevlendirmesi daha sonra MEB'ten duyurulacak açıklamaya göre yapılabilecek.