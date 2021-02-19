Meslek liselerinde uygulamalı eğitim yüz yüze olacak

15 Şubat’ta başlayan ikinci dönemle birlikte köy okulları ve bağımsız anaokullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart’ta başlayacak ilkokul, 8 ve 12’nci sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacağı açıklanmıştı. Ancak alınan yeni kararla ikinci aşamanın kapsamı genişletildi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacağı bildirilen açıklamanın detayları şöyle:

'UYGULAMALI YÜZ YÜZE TEORİK UZAKTAN'

"Çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulunca planlanacak.

HAFTADA 24 SAAT DERS

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12’nci sınıflarında yapılacak yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.

DEVAM ZORUNLULUĞU YOK

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından konuya ilişkin talebin bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletilmesi gerekiyor. Mesleki eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek."