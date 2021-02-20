Meslek Liseleri’nde uygulamalı eğitim yüz yüze

Bakanlık tarafından “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı” kullanılacağı bildirilen açıklamada, çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu’nca planlanacağı belirtildi. Ayrıca mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12’nci sınıflarında yapılacak yüz yüze eğitimin, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacağı ifade edildi.

DEVAM ZORUNLULUĞU YOK

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından konuya ilişkin talebin bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletilmesi gerekiyor.