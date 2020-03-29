MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMeslek liselerinde üretilen 500 bin maskenin dağıtımı yapıldı
GeriEğitim Meslek liselerinde üretilen 500 bin maskenin dağıtımı yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 13:33,Son Güncelleme:/

Meslek liselerinde üretilen 500 bin maskenin dağıtımı yapıldı

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında meslek liselerinde bir haftada üretimi yapılan 500 bin maskenin, başta sağlık kurumları olmak üzere ihtiyaç duyulan noktalara dağıtımı yapıldı.

Meslek liselerinde üretilen 500 bin maskenin dağıtımı yapıldı
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında meslek liselerinde bir haftada üretimi yapılan 500 bin maske, başta sağlık kurumları olmak üzere ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldı. Bakanlık, meslek liselerinde cerrahi maske üretmek için pilot iller seçmiş ve gerekli yatırımları yaparak üretime geçmişti. Bu kapsamda, 21 ilde 37 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde cerrahi maske üretilmeye başlandı. Meslek liseleri bir haftada 500 bin maske üretti.

ÜRÜN KAPASİTE VE ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek liselerinin böylesine zorlu bir süreçte her geçen gün üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalıştığını söyledi. İl müdürlerinin, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin bu gayretinin her türlü takdirin ötesinde olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:
“Üretimin en yoğunlaştığı alanlar, temizlik, dezenfeksiyon ürünleri ve maske. Cerrahi maske üreten meslek liselerimiz bir hafta gibi kısa sürede 500 bin maske üretti. Meslek liselerimizde üretilen ürünlerin dağıtımı illerde valilerimizin koordinasyonlarında ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılıyor. Üretilen maskeleri il müdürlerimiz ağırlıklı olarak sağlık kurumlarına ilettiler. Meslek liselerimiz, maske taleplerine yetişmek için yoğun üretim çalışmalarına devam ediyor. Dolayısıyla daha önce açıkladığımız ayda 2 milyon cerrahi maske üretim kapasitesini aşabileceğiz.”

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle