Meslek liselerinde denizcilik eğitimi verilecek

Karaismailoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da bir otelde düzenlenen ‘Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İşbirliği Protokolü’ imza törenine katıldı. Törende konuşan Karaismailoğlu, gemi inşa sanayinin devlet destekli olarak geliştirildiğini, tersaneler, balıkçı barınakları sayısının her geçen gün arttığını ifade ederek, limanların çok modlu taşımacılık sistemine entegre edildiğini, demir yolları ve kara yollarının limanlarla bağlandığını söyledi. Hedef odaklı adımlarla ‘mavi vatan’ denizlerde hakimiyeti giderek artırırken siyasi, ekonomik ve ticari faaliyetleri de etkin ve verimli hale getirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu başarıların sürdürülebilir olması, her şeyden önce denizcilerimizin, sürekli yenilenen eğitim kurumlarımızda giderek artan yetkinliklerle yetiştirilmesiyle mümkün. Bu nedenle denizcilik sektörünün ihtiyacı olan eğitimli insan kaynağı yetiştirilmesi için başlattığımız işbirliği son derece önemli. Projemiz kapsamında, ülke genelinde belirlenen altı mesleki ve teknik Anadolu proje okulunda, okul-sektör işbirliğinin güzel bir örneğini başlatıyoruz. Bu liselerimizde güncel mesleki bilgiyle donatılmış, yabancı dil bilen, öz güveni yüksek, kritik kararlar alabilen, mesleğin gerektirdiği psikolojik duyarlılık ve dayanıklılığa sahip gemi insanları yetiştireceğiz. Öyle ki onlar sayesinde denizcilik sektörümüzün geleceğine güvenle bakacağız. Halen 13'ü lisans, 12'si önlisans düzeyinde eğitim veren Yükseköğretik Kurulu’na (YÖK) bağlı fakülte ve yüksekokullarda 1260'ı güverte, 760'ı makine bölümlerinde olmak üzere yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim alıyor. Denizcilik meslek liselerinde de çok sayıda öğrenci emin adımlarla sektördeki kariyerlerine doğru ilerliyor.

EĞİTİMİ SEKTÖR İHTİYACINA GÖRE PLANLAYACAĞIZ

Protokolle Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı denizcilik eğitimi veren meslek liselerinde uygulanan eğitimi, sektörün ihtiyacını da dikkate alıp daha verimli ve çağa uygun bir şekilde planlayacağız. Bakanlığımızca yeterlilik belgesi için akreditasyonu yapılan meslek liselerimizi, kalite standartları sistemi yoluyla iki bakanlık olarak sürekli izleyecek ve periyodik olarak değerlendireceğiz. Bu okulların denizci eğitimci ihtiyaçları, liman başkanlıklarımızdaki denizcilik kökenli insan kaynağımızdan karşılanacak. MEB’in öğretmenlerimize sunacağı hizmet içi eğitimlere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelimiz vasıtasıyla destek vereceğiz. MEB ile proje okullarına sürekli olarak eğitim materyali sağlayacağız. Aatölye ve laboratuvarların geliştirilmesi için ayni destekler sunacağız. Bu okullardan yetişecek genç denizcilerimize mezun olduklarında, uluslararası denizcilik firmalarında da staj ve istihdam yollarını açacağız. Bu okullardan yetişecek Türk gemi insanları, küresel arenada ülkeyi başarıyla temsil edecek, yabancı bayraklı ve sahipli gemilerde de aranılan iş gücü haline gelecek. Bugünden, Türk gemi insanlarının istihdam edilecekleri ülkeler arasına Danimarka ve Hong Kong'u da ekledik. Kısa zaman içinde bu ülkelerin sayılarını arttıracağız. Türkiye hemen her alanda bir dönüşümün ve fırsatların eşiğinde. Kalbinde bulunduğumuz Avrupa, Asya ve Afrika üçgeni giderek güç kazanıyor ve dünya ekonomisinde ağırlığını artırıyor. Coğrafi avantajlarımızı kazanıma dönüştürecek adımları bir an önce atmak için büyük bir gayret içindeyiz.

YAKIN GELECEKTE MARKA ÜLKE OLACAĞIZ

Türkiye yakın gelecekte, teknolojisiyle, insan gücüyle, deneyimiyle ‘marka ülke’ olacak. Bu nedenle üniversitelerimizle, liselerimizle, eğitimcilerimizle, özel sektörümüzle el ele vermemiz büyük bir önem taşıyor. Bugün olduğu gibi anlamlı işbirlikleriyle gençlere bu güveni biz vermeli, onlara ilham kaynağı olmalı ve liderlik etmeliyiz. Hayal kurmaktan korkmamalarını, hayallerin sınırları olmadığını göstermeliyiz."

‘ÇAĞIN RUHUNU OKUYUP GEREKEN DEĞİŞİKLİKLERE DERHAL İMZA ATMAMIZ GEREKİYOR’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imza törenindeki konuşmasında, bu çalışmayla eğitimde kritik bir faaliyetin hayata geçirileceğini söyledi. Bu yüzyılın yeni tip koronavirüs küresel salgınıyla çok büyük bir değişimi beraberinde getirdiğini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

“Dünya, bu değişimin gelecekte nasıl etki yaratacağını anlamakla meşgul. Mesleki ve teknik eğitimin, eğitim bileşenleri içerisinde ayrı bir yeri var. Bu alanda iş gücünü ortaya çıkarmak, eğitimle ekonominin bağlantısını güçlendirmek ve bunu da demokrasiyle taçlandırmak asli görevlerimiz arasında. Mesleki eğitim bünyesinde çağın ihtiyaçlarını ve sektörün gereksinimlerini barındırması gerekiyor. Aksi halde verilen eğitimin sahici olmayıp boşa dönen bir kasnak gibi hareket eder. Bu ihtiyaçları tespit etmek, çocukların gereksinimlerini saptamak ve bu doğrultuda da eğitim ihtiyacını sektörün talebine göre dönüştürmek vazifemiz. Tam da bu vazife için buradayız. Sayın Bakanımız ile ekiplerimizle neye ihtiyaç varsa onu yapma gayretindeyiz. Bu konuda çok kararlı adımlar attık. Mesleki ve teknik eğitimde iş öncelikli okulların açılması ve bu sayede çocuklarımızın mezun olur olmaz ilgili sektörlerle buluşturulması noktasında çok özel bir çalışma yapıldı. Bu amaçla sektörle yüzlerce protokol imzalandı. Bu protokolleri yakından takip ediyoruz. Mesleki eğitimin bileşenlerinden biri deniz ticaretiyle ilgili. Ülkemiz bu sektörün gelişmesi için hiçbir noksanlığa haiz değil. Bir ülkede bu sektörün gelişmesi için olması gerekenlerin belki fazlası var. Böyle bir durumda katma değeri artırmak ve daha yüksek bir fayda temin etmek için çağın ruhunu okuyup gereken değişikliklere derhal imza atmamız gerekiyor.

Dünya ticaretinin çok büyük kısmının deniz ulaşımı vasıtasıyla yapıldığını düşünürsek bunun aynı oranda bizim okullarımıza, gemi sanayimize, mesleki eğitime ve mesleki yeterliliklerimize yansıması gerekiyor. Bunun için bakanlığımız bünyesinde denizcilik sektöründe çalışmak üzere yüksek teknolojiyle donatılmış iş gücü meselesi, bizim temel öncelikli meselelerimizden birisi. Bu bağlamda 48 mesleki ve teknik okulumuz var. Bunların tamamının yetkinliği, iş ve işlemleri bizim gözetimimiz altında. Bunlardan altısıyla ilgili bugün protokole imza atıyoruz. Bu altı mesleki ve teknik Anadolu lisemizde yapılacak değişim ve dönüşümün protokolü imzalandı. Denizcilik eğitimi veren okullarda öğretim programı ve eğitim materyalleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile belirlenecek. Niye beraber belirleniyor? Çünkü bizler eğitimciler olarak sektörün öncelikli ihtiyaçlarını belki öngöremeyebiliriz, yeni değişimleri, makine teçhizattaki, eğitim içeriklerindeki farklılıkları belki izlemekte gecikebiliriz. Bunun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının birikimine ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı karşılamak için birlikte yabancı dil ağırlıklı okullar kuruyoruz. Buranın altını çiziyorum. Çünkü denizcilik sektörü demek yabancı dil demek. Bizim çocuklarımızın çok rahat şekilde yabancı dil ağırlıklı denizcilik eğitimiyle ilgili mesleki ve teknik okullardan başarıyla mezun olması elbette mümkündür. Bunu çok kısa ve başarılı şekilde göstereceğiz.

DENİZCİLİK PERSONELİ MESLEK LİSELERİNDEKİ EĞİTİME KATKI VERECEK

Protokolle denizcilikle ilgili meslek derslerinde ihtiyaç duyulması halinde liman başkanlığı bünyesinde görevli denizcilik eğitimi alan personelin bu liselerdeki eğitime katkı sağlayacak. Bu kapsamda, denizcilik alanındaki meslek liselerinde sadece bakanlığın öğretmenleri ve eğitim kadrosuyla değil ilgili sektörün uzmanlarıyla eğitim verilecek. Okulların atölye ve laboratuvarların donatımı, öğrencilerin denizcilik işletmelerinde stajlarının desteklenmesi, liman başkanlığının denetimlerine katılımla kıyı tesisleri ve gemi işletmeleriyle koordinasyon kurularak öğrencilerin liman ve gemi ziyaretleri sağlanacak. Bu eğitimler denizcilik alanında işi öğrenmenin ve deneyim kazanmak temel araçlarımız. Ülkenin kalkınmasında çok önemli bir misyon üstlenen denizcilik sektörünün gelişmesine, büyümesine katkı sağlamak istiyoruz. Bunun için de işbirliği içinde hareket ediyoruz ve Türk denizciliğinin dünya denizciliğiyle rekabetini güçlendirmek için gereken hazırlıkları sürdürüyoruz. İşbirliğinin, mutabakatla karar almanın, bu şekilde istikrara ve sürdürülebilirliğe kavuşmanın öneminin farkındayız. Meslek liselerinin küresel salgın döneminde gösterdikleri performans inanılmaz kıymetli ve tarihi değer taşıyor. Bu başarı dünyada güzel bir örnek olarak kayıtlara geçti.”

Konuşmaların ardından Bakanlar Karaismailoğlu ve Selçuk, ‘Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İşbirliği Protokolü’nü imzaladı.

DENİZCİLİK ALANINDA EĞİTİM VEREN MESLEK LİSELERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Protokol, denizcilik alanına yönelik eğitim veren kurum/kuruluşların STCW Sözleşmesi gereği izlenmesi ve değerlendirilmesi ile denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla hazırlandı. Bu kapsamda, Türkiye'de ofisi bulunan Gemiadamı İstihdam Ofisleri ile proje okullar arasında koordinasyon ve iş birliği sağlanacak. Belirlenen okullar, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları kapsamına alınacak. Bu okullarda uygulanan öğretim programları ve eğitim materyalleri yabancı dil ağırlıklı olarak güncellenecek. Okulların atölye ve laboratuvarları donatılacak. Mesleki derslerde ihtiyaç olması halinde liman başkanlığı bünyesinde görev yapan denizcilik eğitimi almış personel vasıtasıyla desteklenecek. Öğrencilere işletmelerde mesleki eğitimi ve staj yapmaları konusunda destek olunacak. Alan öğretmenlerine teorik, iş başında, uzaktan hizmet içi eğitim düzenlenecek. Okulların alan ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerine destek sağlanacak. Öğrencilerin liman ve gemi ziyaretleri yapmaları sağlanacak.

AŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bakan Selçuk, programın ardından basın mensuplarının, öğretmenlere yönelik bu ay başlatılacak COVID-19 aşıları konusundaki sorusunu yanıtladı. Bu konuda planlama yapıldığını belirtiyor Selçuk, "Bakanlık olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın öğretmenlerinin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığına ulaştırılması konusunda bazı çalışmalarımız yürüyor" dedi.