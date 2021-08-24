Meslek liselerinde dal seçme kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Alana/Dala Geçiş, Tercih ve Yerleştirme İşlemleri e-Kılavuzu 2021 detayları belli oldu.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, Anadolu meslek programlarının 9’uncu sınıfında öğrenim gören öğrencilerin meslek alanlarına geçişi ile Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin dala geçiş işlemlerinin esaslarını belirleyen kılavuz Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla yayınlandı.
TERCİH İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER
Alan tercih başvurusu, e-okul.meb.gov.tr sistemi üzerinden bireysel olarak yapılabilecek. Ancak, e-Okul üzerinden bireysel başvurunun yapılamaması durumunda başvuru öğrencinin velisi tarafından da gerçekleştirilebilecek.