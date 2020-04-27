Meslek liseleri yarışıyor... İki cihaz daha üretildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüsle mücadelede ilk günden itibaren meslek liselerindeki üretim kapasitesini aktif hale getirdi. Şu ana kadar meslek liselerinde 9 milyon cerrahi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı ve 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük-tulum üretilerek, ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldı. MEB ayrıca farklı illerde AR-GE merkezleri kurarak farklı biyomedikal cihazların tasarım ve üretimine odaklandı. Bu kapsamda cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 maske makinesi, UVC hava sterilizasyon cihazı, video laringoskop cihazı ve izole numune alma ünitesi üretildi.

HAVA DEZENFEKTE CİHAZI VE KIZILÖTESİ TERMOMETRE

MEB, AR-GE çalışmalarında ürün çeşitliliğini arttırmaya devam ediyor. Bu süreçte ülkenin adeta yardım meleği haline gelen meslek lisesi öğretmenleri şimdi de 'Ozon hava dezenfekte cihazı' ve 'Temassız kızılötesi (IR) termometre cihazı' üretti. İstanbul Maltepe Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanı öğretmenleri bilgi birikimlerini, üretim tecrübelerini ortaya koyarak COVID-19 mücadelesinde eksikliği hissedilen ve yazılımı, donanım kendilerine ait olan iki cihazı üretmeyi başardı.

SINIFLAR, OFİSLER, HASTANELER DEZENFEKTE OLABİLECEK

Koronavirüsün hava yoluyla bulaştığı dikkate alındığında, kapalı ortamların havasının dezenfeksiyonu önemli. Ozon hava dezenfekte cihazı, içinde bulunan yüksek frekans trafosu sayesinde ozon hücresinden ozon gazı üretirken, bu ozon havaya püskürtülmek suretiyle dezenfeksiyon sağlanıyor. Havaya ozon püskürtülme süresi ve püskürtme aralığı kullanıcı tarafından kontrol edilebilen cihaz, 220v ac gerilimle çalışıyor. Ozon hava dezenfekte cihazlarıyla sınıflar, hastaneler, resmi devlet daireleri ve ofisler gibi alanlar kısa zamanda dezenfekte olabilecek. Çalışma süresi sona erince kendiliğinden kapanan cihazın yazılımı kullanıcı isteklerine göre programlanabiliyor ve gerekli izin ve onayların alınmasından sonra birkaç hafta içinde seri üretimine geçilebilecek. Öte yandan, oda sıcaklığında renksiz, karakteristik kokusu olan ozon gazının, birçok alanda dezenfektan olarak kullanıldığı ve yapılan araştırmalarda ortamın havasındaki mantar sporları, mikroplar ve koku partiküllerini ortadan kaldırdığı biliniyor.

VÜCUT SICAKLIĞINI TEMAS ETMEDEN ÖLÇÜYOR

Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından geliştirilen termometre cihazının en önemli özelliği, bireylerin vücut sıcaklıklarını temas etmeden 1-4 santimetre uzaktan ölçmeyi sağlaması. Medikal standartlara göre 34 C derece ile 42.2 C derece arasında ölçüm yapabilen cihazın üzerinde 1.3 İnc OLED ekran bulunuyor ve ölçme başlangıcında ve ölçme işlemi sonlandırıldığında sesli sinyal veriyor. En son ölçülen değeri hafızasında tutabilen cihaz 9V pille ortalama 1000 adet ateş ölçme işlemi gerçekleştirebiliyor. Kullanılmadığında 60 saniye içerisinde kendini kapatan cihaz gerekli izin ve onayların alınmasından sonra birkaç hafta içinde seri üretimine geçilebilecek. COVID-19 hastalığının en önemli belirtisinin yüksek ateş olduğu düşünüldüğünde, söz konusu cihazın üretiminin çok önemli bir başarı olduğu belirtildi. Bu cihazla kamusal alanlarda ve topluma karışmış bireylerin vücut sıcaklıkları temassız ölçülerek şüpheli olanların saptanması daha kolaylaşmış olacak.

BAKAN YARDIMCISI ÖZER: KAPASİTEMİZİ ARTIRDIK

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bu süreçte meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini belirtti. Özer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu ana kadar bu kapsamda meslek liselerimizde cerrahi/tıbbi maske, hipoklorit dezenfektan, el dezenfektanı ve kolonya, yüz koruyucu siper ve tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde Valiliklerimizin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı. Farklı illerde meslek liselerinde kurduğumuz AR-GE merkezlerinde cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 maske makinesini, UVC Hava Sterilizasyon Cihazı, video laringoskop cihazı ve izole numune alma ünitesini üretmeyi başardık. Bu ürünlere şimdi iki ürün daha ilave ediyoruz: 'Ozon hava dezenfekte cihazı' ve 'Temassız kızılötesi (IR) termometre cihazı'. Bu süreçte, mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin üretim kapasitesini arttırmaktan ve dinamik bir yapıya kavuşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum.

ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ ARTIRDIK

İstanbul Maltepe Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen iki cihazla artık AR-GE merkezlerinde üretim çeşitliliğini arttırdık. Bu süreçte 81 ilde mesleki eğitimde arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin fedakarca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde. İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı başta olmak üzere, mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Güre, Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatma Yetike, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alan öğretmenleri Ahmet Karakaya, Sinem Şaşmaz, Gürkan Erdem, Şenol Tüfenk, Nihat Neroğlu ve Yahya Toruna ve tüm paydaşlarımıza katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreci başarı ile koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz Kemal Varın Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."