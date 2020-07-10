Meslek liseleri korona seferberliğinde şehit verdi



Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz tarihinde merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında patlama meydana gelmiş, olayda metal kimya bölümü öğretmenleri Ramazan Şahin ile Hasan Satırlı yaralanmıştı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören öğretmenlerden durumu ağır olan Ramazan Şahin, bu sabah hayatını kaybetti. Diğer öğretmenin sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi bugün Adana'da Sarıçam merkez ilçesinde öğle namazına mütakip Buruk mezarlığına defnedilecek.