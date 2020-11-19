Meslek liseleri iş garantisi sayesinde yükseliyor

Aslında 2020 yılının gizli kahramanları belki de onlar. Ne maske bıraktılar yapmadık ne solunum cihazı. Nerede eksik varsa oraya koştu meslek lisesi öğretmenleri ve öğrencileri. Milyonlarca adet maske, milyonlarca litre kolonya ve dezenfektan ürettiler. Ateş ölçüm aleti, maske yapma makinesi, havayı temizleyen cihaz gibi onlarca ürün geliştirdiler. Onları “kara gün dostu” olarak tanımlayan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Keman Varın Numanoğlu “Süreç bizi yönetmesin biz sürece katkı sağlayalım istedik” diyerek son dönemin gözde eğitim kurumlarındaki dönüşüm sürecini şöyle anlatıyor:

'MESLEK LİSELERİNE TALEP YÜZDE 60 ARTTI'

"Meslek Liseleri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki eğitim birimleri arasında en arka plana düşmüş gibi görünen ve pek göz önünde olmayan okullardı. Velilerde hiçbir yere gidemiyorsa bari meslek lisesine gitsin diye bir algı vardı. Bizim bu olumsuz algıyı kırıp eskiyen müfredat yapısını dönüştürmemiz gerekiyordu. İki yıldır bununla uğraşıyoruz. Birçok çalışma yaptık ve sonuç verdi. 9’uncu sınıflarda bu sene mesleki orta öğretime yönelimde yüzde 60 oranında bir artış oldu. Toplumsal algıyı olumlu yönde dönüştürdüğümüzü düşünüyorum.

MÜFREDATLA İLGİLİ KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Sektörün, fabrikaların, iş gücü piyasasının talep ettiği mesleki becerilerle bizim ortaöğretimde verdiğimiz eğitimin çok örtüşmediğini gördük. Hızlı bir değişime gittik. Bütün sektörlerle iş birliği yaptık. 200’ün üzerinde protokol hazırladık. Öğrencilerin iş birliği yaptığımız işletmelerde, kuruluşların içinde eğitimlerini devam ettirelim istedik. Çocuklarımızı sektörün arzu ettiği becerilerle donanmış halde yetiştirmek çabamız.

İŞSİZLİĞİ AZALTAN SİSTEM

Ekonomimizin uzun vadeli büyümesinin teminatı mesleki eğitim. Öğrencilerin erken dönemde bir iş sahibi olması ve ondan para kazanabileceğini bilmesi çok önemli. Çocuğun eğitime ve mesleğe olan güveni artıyor. Bir üniversite eğitimi alıp masa başı iş bulmaya doğru giden bir yönelim var tüm dünyada. Yükseköğretim bitirmenin tek başına bir istihdam olanağı yaratmadığını görüyoruz. Mesleki ortaöğretim kurumu mezunlarının istihdam oranları yükseköğretim mezunlarının istihdam oranlarına yaklaştı. Çünkü yaptığımız sözleşmelerde iş garantisi de var.

MÜHENDİSTEN ÇOK KAYNAKÇIYA İHTİYAÇ VAR

Türkiye’nin her yerinde kaynakçı aranıyor. Bir işletme bir mühendis bir kaynakçı ilanı açtı. Mühendise 2 bin 500 kişi başvurdu kaynakçıya sadece iki kişi. Türkiye’de nitelikli iş bilen mavi yaka dediğimiz ara elemanlara yoğun şekilde ihtiyaç var. O anlamda Türkiye’de işsizlik sorunu yok. İş bilen adam sorunu var. Bizim görevimiz de o ihtiyacı sağlamak onun için uğraşıyoruz.

GEREKİRSE SİLAH BİLE ÜRETİRLER

Cumhuriyet döneminde Makine ve Kimya Endüstrisi hafif silah üretimine başlamıştı. Bir savaş durumunda bu üretimin merkezi belli olduğu için farklı farklı okullara üretim yeteneği bırakılmış o dönemde. Biz de o misyondan hareketle söyleyebiliriz ki ihtiyaç olursa silah da üretir bu okullar. Bazı okullardaki tezgahlarda hafif silah parçaları üretimi yapılıyor.

SEÇMELİ MESLEKİ DERS PAKETİ

Yeni çalışmalarımız var. Örneğin çocuklara öğrenim gördükleri mesleki alanın yanında, o mesleğe yakın bir ya da iki ilave mesleki beceri öğretip o alanda mesleki sertifikasyonlar alma imkanı getirdik. Mesela öğrenci elektrik elektronik bölümünde okuyorsa aynı zamanda bilişim teknolojileri ile ilgili bir seçmeli paket alabilecek. Hem elektrik elektronik teknisyeni olabilir hem de bilişim kodu yazabilir sertifikası vereceğiz. Artık diplomanın zamanı dolmaya başladı tüm dünyada. Artık mesleki becerileri ve kapasiteleri sertifikalar belirlemeye başladı. Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil paketleri üzerinde de çalışıyoruz. Mesleki yabancı dil konusunda bazı okullarımıza bu şansı vereceğiz. Oradaki öğrenciler o yabancı dil paketini aldıklarında uluslararası anlamda belge aldıklarında yurtdışında da geçerli olacak. Yabancı dil konusunda böyle çalışmalarımız var.

TURİZM VE OTELCİLİK ÖĞRENCİLERİ İŞİN MUTFAĞINDA YETİŞİYOR

Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde farklı bir eğitim modeline geçtik. Sektörün önde gelen otelleriyle anlaşıldı. Öğrencilerin her türlü konaklama ihtiyaçlarını otel karşılayacak ve bir maaş da alacaklar burada çocuklar. Şu an ilk iki yıl yoğunlaştırılmış dil eğitimi alıyorlar. İngilizce, Rusça hatta üçüncü dil olarak Çince de var bazı okullarda. 11 okulla başladığımız bu projeyi 30 okula çıkardık. Şimdi 50’ye çıkaracağız. Buralardan mezun olan öğrencilere otel iş garantisi de veriyor. Okulları bitince direkt iş sahibi olacaklar."