Meslek liseleri ihracata baÅŸladÄ±

MEB, mesleki eÄŸitimde Ã¼retim kapasitesini artÄ±rmak iÃ§in son yÄ±llarda Ã¶nemli yatÄ±rÄ±mlar yaptÄ±. YapÄ±lan bu yatÄ±rÄ±mlarla gÃ¼Ã§lenen mesleki eÄŸitim, covid-19 salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadele gÃ¼nlerinde 81 ilde ve tÃ¼m ilÃ§elerde halkÄ±n acil ihtiyaÃ§ duyduÄŸu maskeden dezenfektan malzemelerine, tek kullanÄ±mlÄ±k Ã¶nlÃ¼k ve tulumdan yÃ¼z koruyucu sipere kadar Ã§ok sayÄ±da Ã¼rÃ¼nÃ¼ Ã¼retti. Bu liselerde, daha sonra solunum cihazÄ±ndan maske makinesine kadar Ã§ok sayÄ±da cihaz da baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde Ã¼retildi.Â Â Â Â Â

ATILAN ADIMLAR MEYVELERÄ°NÄ° VERMEYE BAÅžLADI

Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahmut Ã–zer, mesleki eÄŸitimde "eÄŸitim-Ã¼retim-istihdam" Ã§evrimini gÃ¼Ã§lendirmeye yÃ¶nelik attÄ±klarÄ± adÄ±mlarÄ±n meyvelerini verdiÄŸini gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyduklarÄ±nÄ± ifade etti.Â Â Â Â Â

Meslek liselerinde 2018'in sonundan itibaren dÃ¶ner sermaye kapsamÄ±nda yapÄ±lan Ã¼retimlerin kapasitesini ve Ã§eÅŸitliliÄŸini artÄ±rma yÃ¶nÃ¼nde okullara yaptÄ±klarÄ± desteklerin sonuÃ§ verdiÄŸine iÅŸaret eden Ã–zer, ÅŸu bilgileri verdi:Â Â Â Â Â

GELÄ°R YÃœZDE 100 ARTTI

"Son iki yÄ±lda bu kapsamda yapÄ±lan Ã¼retimlerden elde edilen gelir 2018 yÄ±lÄ±ndakine gÃ¶re yÃ¼zde 100 arttÄ± ve 500 milyon lira bandÄ±na ulaÅŸtÄ±. Bu yÃ¼zde 100'lÃ¼k artÄ±ÅŸ 2020 yÄ±lÄ±nda covid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle daha Ã¶nce Ã¼retim yapÄ±labilen Ã§oÄŸu Ã¼retim kaleminde Ã¼retim yapÄ±lamamasÄ±na raÄŸmen saÄŸlandÄ±. Bu durum potansiyelimizin Ã§ok daha fazla olduÄŸunu gÃ¶steriyor.Â Â Â Â Â Â

6 ÃœLKEYE Ä°HRACAT



Kovid-19 salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadelede ihtiyaÃ§ duyulan Ã¼rÃ¼nleri Ã¼reterek Ã¼lkenin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lamasÄ±na katkÄ± veren meslek liseleri talep Ã¼zerine ilk kez yurt dÄ±ÅŸÄ±na da ihracat yapmaya baÅŸladÄ±. Bu kapsamda 6 ilimizde bulunan meslek liselerimiz covid-19 salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã¼rettikleri Ã¼rÃ¼nleri, Avrupa'da 6 farklÄ± Ã¼lkeye ihraÃ§ etti. Bursa, Denizli, Ä°stanbul, Ä°zmir, Konya ve Mersin Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlerimizi, okul yÃ¶neticilerimizi, Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilerimizi bu Ã¶nemli baÅŸarÄ±larÄ±ndan dolayÄ± kutluyorum.Â Â

Meslek liselerinin Ã¼rÃ¼nlerini ihraÃ§ ettiÄŸi Ã¼lkelerin Bulgaristan, Hollanda, Ä°ngiltere, Ã‡ekya, BelÃ§ika ve Fransa olduÄŸunu bildiren Mahmut Ã–zer, bu okullarÄ± ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±:Â Â Â Â Â

"Bursa Ali Osman SÃ¶nmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bulgaristan'a maske; Denizli Osman AydÄ±nlÄ± Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hollanda ve Ä°ngiltere'ye kumaÅŸ maske; Ä°stanbul KÃ¼Ã§Ã¼kkÃ¶y Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ã‡ekya'ya maske; Ä°zmir MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BelÃ§ika'ya hijyen kapÄ±sÄ± dezenfektan makinesi; Konya KÄ±lÄ±Ã§arslan Ä°MKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fransa'ya maske ve Mersin Ã‡amlÄ±bel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise Hollanda'ya tek kullanÄ±mlÄ±k cerrahi Ã¶nlÃ¼k ihracatÄ± yaptÄ±."Â Â Â Â Â