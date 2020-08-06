Meslek liseleri için yeni bir adım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek liseleriyle ilgili yeni adımlar atmaya devam ettiklerini kişisel hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kamuoyuna duyurdu. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Güçlü mesleki eğitim için yeni bir adım atıyor, denizcilik sektörü ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Deniz Ticaret Odası ile imzaladığımız protokolle, gençlerimize yepyeni imkanlar sunuyoruz. Bakan Yardımcımız Mahmut Özer ve mesleki eğitim ekibimize teşekkürler.”