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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 06.08.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

Meslek liseleri için yeni bir adım

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Meslek liseleri için yeni bir adım
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Deniz Ticaret Odası ile bir protokol imzaladıklarını sosyal medya hesabından duyurarak meslek liseleri için yeni bir adım daha atıldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek liseleriyle ilgili yeni adımlar atmaya devam ettiklerini kişisel hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kamuoyuna duyurdu. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
“Güçlü mesleki eğitim için yeni bir adım atıyor, denizcilik sektörü ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Deniz Ticaret Odası ile imzaladığımız protokolle, gençlerimize yepyeni imkanlar sunuyoruz. Bakan Yardımcımız Mahmut Özer ve mesleki eğitim ekibimize teşekkürler.”

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