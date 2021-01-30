Meslek liseleri fabrikaya döndü

2020'nin mart ayında başlayan ve tüm dünyada salgına dönüşen koronavirüsten korunmak amaçlı kullanılan maske, dezenfektan, sabun gibi ürünler, en çok kullanılan ürünler oldu. Hemen herkesin kullandığı ve yoğun talep oluşan bu ürünleri karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Antalya Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle bazı mesleki ve teknik liseler, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüsü, maske ve dezenfektan üretim merkezlerine dönüştürüldü. Adeta birer fabrikaya dönüşen okullardaki maske ve dezenfektan üretimleri hem kendi ihtiyaçlarını hem de diğer kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamanın ötesinde, piyasaya da satış yapılıyor.

OKULLARIN İHTİYACI KARŞILANDI

Yaklaşık 10 ay önce başlayan covid-19 nedeniyle bakanlığın çok hızlı refleks gösterdiğini belirten Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, il genelindeki tüm okullar, idari ve diğer tüm birimlerin ihtiyacı olan maske, dezenfektan ve diğer temizlik ürünleriyle ilgili ihtiyacı kendilerinin karşıladığını açıkladı. Antalya'da bu süreçteki temizlik ürünleri haricindeki dezenfektan üretiminin 370 ton, maske üretiminin ise 5 milyon 784 bin adet olduğunu belirten Er, "İhtiyaç duyduğumuz ürünleri Antalya olarak kendimiz üretebiliyoruz ve bundan da gurur duyuyorum" dedi.

PİYASA SATIŞLARI BAŞLADI

Üretimlerin covid-19 salgın sürecinin devam ettiği 2021 yılında da sürdürüldüğünü anlatan Hüseyin Er, üretimi yapılan ürünleri okullar dışında artık Antalya'daki diğer kamu kurumları başta olmak üzere piyasaya da pazarlamaya başladıklarını söyledi. Piyasadan çok ciddi talep aldıklarını kaydeden Er, "Üretimlerimiz TSE belgeli ve dezenfektanda normalde 70 derece alkol kullanılırken biz 80 derece kullanıyoruz" diye konuştu.

KIZLARIN MASKE ÜRETİMİ 3 MİLYON

İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde usta öğretici öğretmenler ve kız öğrenciler, mart ayında başlattıkları maske üretiminde 3 milyona yaklaştı. İlk başta maske üretiminin nasıl yapılacağını bilmediklerini belirten Okul Müdürü Akif Erzurumluoğlu, "Bakanlık gruplarından bu işin nasıl yapıldığını öğrendik. Sonra kumaş, lastik, dikiş ipliği teminleri, bunları nasıl yapacağımızı ve neye mal edeceğimizi öğrendik. Okullar 23 Mart'ta kapandı ve bir hafta sonra ilk maske üretimine başladık. Günlük kapasitemiz o zaman 100-150 gibi rakamlardı. Sonra 5 binlere yükseldik. Şu an günlük üretimimiz 25 binlere kadar çıktı" dedi.

ÖĞRENCİLERİN AYLIK KAZANCI 3 BİN TL'Yİ BULDU

Çocuklar ve yetişkinler olmak üzere iki tip maske ürettiklerini anlatan Erzurumluoğlu, "TSE standartlarına uygun şekilde sertifikalandırılmış ürünlerle maskelerimizi üretiyoruz. İlk başta satış yasaktı ve üretilen maskeleri valiliğimize teslim ediyorduk. Şimdi artık piyasaya satabiliyoruz. Antalya'daki eczaneler, değişik illerdeki kamu kurumları maske ihtiyacını bizden temin edebiliyor. 3 milyona yakın maskenin üretim ve satışını gerçekleştirdik. Bu iş için en sevinen kısım öğrencilerimiz oldu. Özel izinle aylık 20 gün çalışan öğrencilerimizin aylık kazancı 3 bin TL'ye yaklaştı, hem de sigortaları yattı. Bu bir öğrenci için müthiş bir para. Öğrenci sayımızı mümkün olduğunca fazla tutup aileleri desteklemeye gayret ettik" dedi.

365 TONLUK ÜRETİM

Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise pandemi sürecinde 80 ton yüzey dezenfektanı, 70 ton çamaşır suyu, 60'ar ton sıvı sabun, yüzey temizleyici, tuvalet temizleyici, 30 ton el dezenfektanı, 5 ton köpük sabun olmak üzere toplam 365 tonluk üretim yapıldı. Üretilen tüm dezenfektan ve temizlik ürünlerinin Antalya genelindeki okullara dağıtıldığını belirten Okul Müdürü Osman Oktay Demirci, piyasaya göre daha avantajlı fiyatlarda olduğunu hem okullar hem de kamu kurumları için ihaleye gerek olmaması nedeniyle alışveriş süreci açısından kolaylık sağladığını kaydetti. Günlük üretim kapasitesinin 20 ton olduğunu belirten Demirci, dışarıdan talebin de yüksek olduğunu ve satış yapılabildiğini açıkladı.