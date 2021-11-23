Meslek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Mesleğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Meslek kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi vardır.

Meslek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Meslek kelimesi günlük hayatta sık sık kullanılan bir kelimedir. Meslek kelimesinin anlamı bir kimsenin kendine temel çalışma alanı edindiği, geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iştir. Meslek kelimesi kısaca uğraş ve iş anlamında da kullanılmaktadır.

Meslek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Meslek kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. Meslek kelimesin eş anlamlısından ilki uğraş kelimesidir. Meslek kelimesinin eş anlamlısından ikincisi öğreti kelimesidir. Meslek kelimesin eş anlamlısından üçüncüsü iş kelimesidir. Meslek kelimesin eş anlamlısından sonuncusu ekol kelimesidir.

Meslek Kelimesinin Eş anlamı ile Örnek Cümle

Türkçede eş anlamlı kelimeleri olan bir kelime cümle içinde değiştirilip eş anlamlısı yerine getirildiğinde cümlede herhangi bir anlam bozukluğu olmaz. Çünkü kelimeler aynı anlamda kullanıldıkları için herhangi bir değişim ifade etmezler.

Benim babamın yaptığı iş doktorluktur.

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İlerde yapmak istediğim öğreti öğretmenlik.

Küçükken uğraşım kuaförlük olsun isterdim.

Kızımın ekolü mühendislik.