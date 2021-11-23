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Meslek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Mesleğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Meslek#Meslek Eş Anlamlısı
Meslek kelimesinin eş anlamlısı nedir Mesleğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Türkçe dil bilgisi ve kelime bakımından zengin dillerden biridir. Türkçede bulunan dil bilgilerinden biri de eş anlamlı kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler, yazılışları farklı olup anlamları aynı olan kelimeler için kullanılmaktadır. Her kelimenin eş anlamlısı olmayabilir. Eş anlamlısı bulunan kelimelerden biri de meslek kelimesidir. Meslek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Mesleğin eş anlamı ile örnek cümleler nelerdir? Sizler için meslek kelimesinin eş anlamlıları hakkında detayları derledik.

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Meslek kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi vardır.

 Meslek Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Meslek kelimesi günlük hayatta sık sık kullanılan bir kelimedir. Meslek kelimesinin anlamı bir kimsenin kendine temel çalışma alanı edindiği, geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iştir. Meslek kelimesi kısaca uğraş ve iş anlamında da kullanılmaktadır.

 Meslek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Meslek kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. Meslek kelimesin eş anlamlısından ilki uğraş kelimesidir. Meslek kelimesinin eş anlamlısından ikincisi öğreti kelimesidir. Meslek kelimesin eş anlamlısından üçüncüsü iş kelimesidir. Meslek kelimesin eş anlamlısından sonuncusu ekol kelimesidir.

 Meslek Kelimesinin Eş anlamı ile Örnek Cümle

 Türkçede eş anlamlı kelimeleri olan bir kelime cümle içinde değiştirilip eş anlamlısı yerine getirildiğinde cümlede herhangi bir anlam bozukluğu olmaz. Çünkü kelimeler aynı anlamda kullanıldıkları için herhangi bir değişim ifade etmezler.

Benim babamın yaptığı iş doktorluktur.

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İlerde yapmak istediğim öğreti öğretmenlik.

Küçükken uğraşım kuaförlük olsun isterdim.

Kızımın ekolü mühendislik.

 

 

 

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