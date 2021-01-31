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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 31.01.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Meslek içi eğitime devam

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Meslek içi eğitime devam
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Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin hizmet içi eğitimini sürdürüyor. Pandemi şartlarının öğretmen eğitimleri için fırsat olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni bireysel ve mesleki gelişim programlarının başvuruya açıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Selçuk’un konuyla ilgili mesajı şöyle:
“Mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam. Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, http://mebbis.meb.gov.tr hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açıldı.”

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