Meslek içi eğitime devam

Bakan Selçuk’un konuyla ilgili mesajı şöyle:

“Mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam. Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, http://mebbis.meb.gov.tr hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açıldı.”

Mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam. Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu.



Bireysel ve mesleki gelişim programları, https://t.co/SvAcnX6wPU hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400.000 öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır. pic.twitter.com/Zhk9ZSV5LD — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 31, 2021