Meslek içi eğitime devam
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin hizmet içi eğitimini sürdürüyor. Pandemi şartlarının öğretmen eğitimleri için fırsat olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni bireysel ve mesleki gelişim programlarının başvuruya açıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Selçuk’un konuyla ilgili mesajı şöyle:
“Mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam. Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, http://mebbis.meb.gov.tr hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açıldı.”
Mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam. Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 31, 2021
Bireysel ve mesleki gelişim programları, https://t.co/SvAcnX6wPU hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400.000 öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır. pic.twitter.com/Zhk9ZSV5LD
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