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Meskukat nedir, ne anlama gelir? İslamda meskukat bilimi

Meskukat nedir, ne anlama gelir İslamda meskukat bilimi

Türkçede kullanılan bazı kelimeler İslami bilim, fizik bilimi, kimya bilimi, matematik bilimi, edebiyat bilimi gibi çok çeşitli bilim dallarında da kullanılarak farklı anlamlarıyla bilimsel bir terimi oluşturabilmektedir. Meskukat kelimesi de böyle bir sözcüğü oluşturmaktadır. Bu sözcük Arapça kökenli bir kelimedir. Sözcük nümizmatik kelimesinden alıntıdır. Kelimenin belirli bir etimolojik tarihi vardır. Sizlerin de bilgilenmesi amacıyla meskukat nedir, ne anlama gelir, İslam’da meskukat bilimi konuları hakkında detaylı bilgileri derledik.

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Meskukat kelimesi insanlar arasında günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir sözcük değildir. Bu yüzden de meskukat sözcüğünü çok sayıda birey duymamış olabilir. Fakat kelimelere karşı meraklı olan kişiler İslamiyet’le ilgili olan bireyler hem bu kelimeyi hem de İslam’da meskukat bilimi terimlerini mutlaka duymuştur.

 Meskukat Nedir?

 Damgalanarak sikke haline çevrilmiş madeni paralara meskukat denmektedir. Meskukat kelimesi aslında meskülün sözcüğünün çoğulu demektir. Meskülün ise üzerine damga vurulmuş anlamına gelmektedir.

 Arapça kelime olan meskukat sözcüğü genel anlamda madeni paralar yani nümizmatik kelimesinden alıntı şeklindedir. Skk sözcüğünden gelerek maskük darbedilmiş sikke anlamına gelen sözcüğün çoğul halidir. Sikke basma anlamına da gelmektedir. Sikke ise bilindiği gibi madeni paralara vurulan damga ya da direk olarak madeni para demektir. Günümüzdeki madeni paralara eski dilde sikke denmekteydi. İlkel çağlardaki ticarette daha kullanışlı değişim aracı olması nedeniyle üretilmiştir. Bu madeni paralar altın, bakır, gümüş, bronz gibi madenlerin karışımından yapılmaktadır.

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 Meskukat Ne Anlama Gelir?

 Meskukat damgalanarak sikke yani madeni para haline dönüştürülmüş sikkeleri ve madeni paraları ifade ederek bu anlama gelmektedir. Görüldüğü gibi meskukat tekil olarak madeni para değil de çoğul olarak madeni paraları yani eski dilde sikkeleri ifade etmektedir. Nümizmatik kelimesinden türetildiğini bildirdik. Eski Yunan dilinde kanun manasında kullanıla nomostan sözcüğünden türetilen eski Yunanca noummos Latince ise nummus yani sikke anlamı taşımaktadır.

 İslam’da Meskukat Bilimi

 Meskukat kelimesi sikkelerle yani madeni paralarla ilgilenen bir bilim dalı olan nümismatik kelimesinin karşılığı olarak da kullanılmıştır. İslam’da meskukat bilimi çok geniş bir alanı kapsayarak sikke dilini ifade etmektedir.

 Sikkenin yani madeni paraların her detayını araştırdığı için bir bilim dalı olarak İslamda kabul edilmiştir. Meskukat bilimi yüzyıllar önce yaşamış toplumların kültürleri ve kaynakları hakkında öğrenilemeyen bilgileri günümüzde bizlere sunmaktadır.

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 Bizans devletinin sonuna kadar sikkeler basılmıştır. Bunlar antik nümismatik adı altında incelenmiştir. Osmanlı devletinin sikkeleri ve Orta Çağ İslam Devletlerinin sikkeleri ise İslami nümismatik adıyla ele alınmıştır.

 İslam’da meskukat biliminin asıl uğraş alanı sikkedir. Fakat sikke parayla karıştırılmaktadır. Bu asıl uğraş alanı para değildir. Çünkü para zaten sikkeden önce de vardı. Sikke ile para arasında belirli bir farkın olduğunu bu bilim dalı ortaya koymaktadır. Araç gereçler, hayvanlar takas aracı olarak para yerine geçmekteydi. Sikke ise bu çeşitliliğe son vermiştir. Bu şekilde işlemler standart hale dönüşmüştür.

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