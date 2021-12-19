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Meskukat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Meskukat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Meskukat Ne Demek#Meskukat
Meskukat Ne Demek, Ne Anlama Gelir Meskukat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Türkçede yer alan ilginç kelimeler içerisinde meskukat gelmektedir. Oldukça eski kökenli bir kelime olması ile beraber, yine eski Türk devletlerinde kullanılan bir sözcüktür. Peki, Meskukat ne demek, ne anlama gelir? Meskukat kelimesinin TDK sözlük anlamı konusunda merak edilen bilgileri detayları ile derledik.

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 Meskukat kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapça üzerinden Türkçeye yerleşmiş ancak pek kullanılmayan sözcükler içerisinde gelir. Daha doğrusu Osmanlı Devleti ve daha Eski dönemlerdeki Türk devletlerinde kullanılmış bir kelimedir. Fakat günümüzde değişik eserler ve yazılı kaynaklar konusunda anlama merak edilmektedir.

 Meskukat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Taşıdığı anlam ile beraber meskukat kelimesi eski dönemlerde çok fazla kullanılırdı. Bu doğrultuda günümüzü Türkçeye çevrildiği zaman iki değişik sözcük üzerinden ifade edilir.

 - Sikkeler

 - Metal paralar

 Yukarıda verilen anlamları üzerinden amaca uygun olarak değişik yerlerde kullanılabilir. Özellikle çok eski yazılı kaynaklar ile eserler konusunda önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün.

 Meskukat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Meskukat kelimesinin Türk dil kurumuna üzerinden ele alınan anlamı ‘metal paralar ya da sikkeler’ olarak ifade edilir. Özellikle taşımış olduğu bu anlamları ile beraber eski dönemlerde günlük yaşamda çok fazla öne çıkardı. Özellikle alışverişlerde ya da para ile ilgili birçok konu hakkında bu kelime kullanılırdı. Günümüzde ise artık kullanılmayan bir sözcük olmasının yanı sıra, birçok farklı eserde ve kaynakta karşılaşılan kelime olarak biliniyor.

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