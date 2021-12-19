Meskenet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Meskenet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Meskenet kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Aynı zamanda Türkçede yer alan ancak kullanılmayan bir sözcük olarak öne çıkar. Değişik anlamlara sahip olarak taşıdığı kelimeler üzerinden eş anlamlı olarak kullanılır. Özellikle birçok eseri anlamak ve cümleyi çözebilmek amaçlı merak edilen bir sözcük olduğunu söylemek gerekir.

Meskenet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Farklı anlamları üzerinden öne çıkan Arapça kökenli kelimeler içerisinde meskenet gelmektedir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı olarak ise şu sözcükler öne çıkıyor;

- Miskinlik

- Beceriksiz

- Yoksulluk ve fakirlik

Bu şekilde yukarıda verilen anlamları üzerinde taşımış olduğu ifadeler ile kullanılabilir. Özellikle tek başına cümle içerisinde karşılaşıldığı vakit, ilgili durum daha iyi anlaşılabilir.

Meskenet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Bir kelimenin gerçek manası genelde Türk Dil Kurumu üzerinden alınan bilgiler doğrultusunda öne çıkar. Arapça kökenli bir kelime olarak meskenin sözcüğü açısından da TDK kapsamında belli başlı anlamlar bulunmaktadır. Bu anlamları içerisinde ‘miskinlik, beceriksizlik, yoksulluk ve fakirlik’ sözcükleri öne çıkmaktadır. Taşımış olduğu bu anlamları ile beraber Arapça cümleler üzerinden, bu şekilde çok daha iyi bir biçimde anlaşılabilir.