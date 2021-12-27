Meşk etmek ne demek, ne anlama gelir? Meşk etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Meşk Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Talim Yapmak 2- Tezekkür etmek 3- Alıştırma 4- Hazırlık 5- İstihzar

6- İdman 7- Temrin etmek

Meşk Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

12. yüzyıldan beri kullanılmakta olan meşk etmek kelimesinin sözlük anlamı harfleri hızlı ve güzel bir şekilde yazmaktır. Bu kelime tasavvufun Anadolu topraklarında yayılması ile birlikte terim anlamında kullanılmaya başlamıştır. Aşığın sevdiğiyle sohbet etmesi, ona şiirler okuması ve özlem gidermesi, meşk etmek olarak nitelendirilir.

Meşk Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Meşk etmek, yazımı sık sık karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Türk Dil Kurumuna göre, kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

Meşk Etmek - Doğru Kullanım

Meşketmek - Yanlış Kullanım

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Meşk Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Öğretmen öğrencilere evde meşk etmeleri için birer güzel yazı örneği verdi.

2- Aşık olmak, meşk etmek, bunlar unuttuğum şeyler.