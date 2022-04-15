Meşihat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Meşihat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Meşihat kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup günümüzde kullanılmayan eski bir kelime olarak bilinmektedir.

Meşihat Ne Demektir? Meşihat Ne Anlama Gelir?

Meşihat kelimesi geçmiş dönemlerde bir tekkeye şeyh olmak, şeyhlik ve müritlik anlamına gelmektedir. Meşihat kelimesi Osmanlı döneminde Babı Meşihat şeklinde kullanılmıştır. Osmanlı döneminde saygın bir kurum şeklinde görev yapmış ve meşihat kapısı olarak adlandırılmıştır.

Eski dönemlerde kullanılan meşihat kelimesi günümüzde eski eserlerde ve tarihi konularda kullanılmakta ve İslam dini ile ilgili bilgilerde kullanılmaktadır. Meşihat kelimesi aynı zamanda dini alimlerin kararlarını anlatmak içinde kullanılmış ve meşihattan alınan bilgilere göre fetva konuları görüşülmüştür.

Türk Dil Kurumuna Göre Meşihat Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

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Türk Dil kurumuna göre meşihat kelimesinin sözlük anlamı bir tekkeye şeyh olmak, şeyhlik makamı ve şeyhülislamlık olarak bilinmektedir. Osmanlı döneminde ortaya çıkan şeyhülislam makamı dini işlere bakan ve dini ilim sahibi olan kişilerin belirli aşamalardan geçerek ulaşabildikleri en yüksek makam olarak bilinmektedir. Meşihat ise tüm şeyhlik konuları ifade etmek ve şeyhlerden alınan bilgileri anlatmak için meşihat kelimesi kullanılmaktadır.