Meşhur kelimesinin eş anlamlısı nedir? Meşhurun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası Çok rahat şekilde...Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası! "Çok rahat şekilde..."#Stefano Napoleoni
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
Erzurum’da korkutan deprem Heyelan meydana geldi, yol kapandıErzurum’da korkutan deprem! Heyelan meydana geldi, yol kapandı#Deprem
AK Parti Milletvekili İmran Kılıça son vedaAK Parti Milletvekili İmran Kılıç'a son veda#AK Parti
Küçük Müslümeden acı haber geldi Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...Küçük Müslüme'den acı haber geldi! Gözyaşlarına boğuldu: Melek mi oldun kızım...#Müslüme Yağal
Dev şirket dönüş tarihini açıkladı... Yeni sistemi duyurdularDev şirket dönüş tarihini açıkladı... Yeni sistemi duyurdular#Apple
FETÖ’cü eski binbaşılar fena yakalandı: Hacamat yaptırmaya geldikFETÖ’cü eski binbaşılar fena yakalandı: 'Hacamat' yaptırmaya geldik#FETÖ
Dünyada bir ilk: Kıtlığın eşiğindelerDünyada bir ilk: Kıtlığın eşiğindeler!#Madagaskar
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi İşte yeni oranlar...Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi! İşte yeni oranlar...#Kamu
Düşüş yüzde 20yi aştı, uzman isimler yorumladı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı, uzman isimler yorumladı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Destansı aşkın geride kalan kahramanı: O benim rahmetli kocam değil, kocamDestansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam'#İman
Kalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocuklarıKalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocukları#Prenses Charlene
Atlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun varAtlattığı korkunç tehlikeyi anlattı: Bir baktım kurşun var!#Murat Yıldırım
Emziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı Bana olsa kalp krizi geçirirdimEmziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı! 'Bana olsa kalp krizi geçirirdim'#Pembe Anne Sütü
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Meşhur kelimesinin eş anlamlısı nedir? Meşhurun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Meşhur#Nedir
Meşhur kelimesinin eş anlamlısı nedir Meşhurun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Farklı eş anlamlı sözcükleri ile beraber meşhur kelimesi günlük hayatın önemli sözcükleri içerisinde gelmektedir. Aynı zamanda tek başına veya cümle içerisinde taşıdığı anlam üzerinden yaygın kullanılır. Peki, Meşhur kelimesinin eş anlamlısı nedir? Meşhurun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine bilgileri derledik.

Haberin Devamı

Herkes tarafından bilinen ve tanıdık kişiler meşhur olarak bilinmektedir. Bu konuda yazılışları farklı ve anlamları aynı olan sözcükler eş anlamlı olarak ifade edilir. Taşımış olduğu anlamı ile beraber meşhur kelimesinin de farklı eş anlamlı karşılıkları yer almaktadır.

 Meşhur Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Meşhur kelimesinin eş anlamlı karşılıkları birden fazladır. Bu konuda hem günlük yaşamda kullanılan hem de öğrencilere eğitim konusunda sunulan sözcükler bulunmaktadır.

 - Ünlü

 - Tanınmış

 - Angın

 Özellikle Türkçede ünlü ve tanınmış kelimeleri meşhur sözüne karşılık olarak eş anlamlı şekilde daha yaygın kullanılır.

 Meşhurun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu üzerinden meşhur kelimesinin eş anlamları genelde ünlü ve tanınmış sözcükleri üzerinden öne çıkar. Bu sözler aynı zamanda yine aynı anlam eşliğinde cümle içerisinde kullanılabilir.

 ‘’O gerçekten ülkemizde çok ünlü biridir.’’

Haberin Devamı

 ‘’Tanınmış biri olmak gerçekten çok güzel bir duygu.’’

 Bu şekilde yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi meşhur kelimesine karşılık olarak her iki sözcük kullanılabilir. Bakıldığı zaman günlük yaşamda bu üç kelime de aynı zenginlik ile farklı amaçlar altında günlük yaşamda değerlendirilmektedir. Tabii eğitim konusunda öğrenciler için de önemli bir yer taşır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Meşhur#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19