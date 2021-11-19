Meşhur kelimesinin eş anlamlısı nedir? Meşhurun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Herkes tarafından bilinen ve tanıdık kişiler meşhur olarak bilinmektedir. Bu konuda yazılışları farklı ve anlamları aynı olan sözcükler eş anlamlı olarak ifade edilir. Taşımış olduğu anlamı ile beraber meşhur kelimesinin de farklı eş anlamlı karşılıkları yer almaktadır.

Meşhur Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Meşhur kelimesinin eş anlamlı karşılıkları birden fazladır. Bu konuda hem günlük yaşamda kullanılan hem de öğrencilere eğitim konusunda sunulan sözcükler bulunmaktadır.

- Ünlü

- Tanınmış

- Angın

Özellikle Türkçede ünlü ve tanınmış kelimeleri meşhur sözüne karşılık olarak eş anlamlı şekilde daha yaygın kullanılır.

Meşhurun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Türk Dil Kurumu üzerinden meşhur kelimesinin eş anlamları genelde ünlü ve tanınmış sözcükleri üzerinden öne çıkar. Bu sözler aynı zamanda yine aynı anlam eşliğinde cümle içerisinde kullanılabilir.

‘’O gerçekten ülkemizde çok ünlü biridir.’’

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‘’Tanınmış biri olmak gerçekten çok güzel bir duygu.’’

Bu şekilde yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi meşhur kelimesine karşılık olarak her iki sözcük kullanılabilir. Bakıldığı zaman günlük yaşamda bu üç kelime de aynı zenginlik ile farklı amaçlar altında günlük yaşamda değerlendirilmektedir. Tabii eğitim konusunda öğrenciler için de önemli bir yer taşır.