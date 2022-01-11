Meşgul nasıl yazılır? Meşgul kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Burak Elmastan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması Anlaşmayı resmen duyurduBurak Elmas'tan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması! Anlaşmayı resmen duyurdu#Galatasaray
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'#Sarah Kellen
Beştepede ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiyeyi inşa edeceğizBeştepe'de ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artışCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artış!#Koronavirüs
Ahmet Çalıkın acılı babası yıkıldı Beni yetim bıraktın...Ahmet Çalık'ın acılı babası yıkıldı! "Beni yetim bıraktın..."#Ahmet Çalık
Feci kaza Bir aile yok olduFeci kaza! Bir aile yok oldu#Bolu
Büyük sevinç Kazakistandaki Türkler THY uçağıyla yurda döndüBüyük sevinç! Kazakistan'daki Türkler THY uçağıyla yurda döndü#Kazakistan
MEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli kararMEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli karar#Özel Okul
AK Parti Sözcüsü Çelikten Enes Kara açıklamasıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması#Enes Kara
Ve Fatih Terim Floryaya veda etti Giderken çok konuşulacak sözler...Ve Fatih Terim Florya'ya veda etti! Giderken çok konuşulacak sözler...#Galatasaray
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
Mahkemeden kötü haber... Cezası kesinleştiMahkemeden kötü haber... Cezası kesinleşti!#SILA
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Meşgul nasıl yazılır? Meşgul kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Meşgul nasıl yazılır Meşgul kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimiz dünyanın en zengin dilleri arasında yer alıyor. Yüzyıllardan beridir pek çok medeniyet ile etkileşim içinde olduğumuz için dilimize farklı ülkelerden geçmiş pek çok kelime bulunuyor. Günlük hayatımızda çok sık kullandığımız bazı sözcükleri yazarken yazım yanlışı yapabiliyoruz. Meşgul nasıl yazılır sizler için derledik.

Haberin Devamı

 Günlük hayatta çok sık kullandığımız kelimeler arasında yer alan meşgul kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizde kullanılıyor. Fakat pek çok kişi bu kelimenin yazılışında yanlışlık yapıyor. 

 Meşgul Nasıl Yazılır? 

 Günlük hayatımızda en sık kullandığımız kelimeler arasında yer alan meşgul kelimesi, çoğu zaman yanlış yazılıyor. Bu kelimeyi bazı kişiler, “meşgul” şeklinde yazarken bazıları ise “meşkul” şeklinde yazıyor. Bu yazılışlardan hangisinin doğru olduğunu merak edenler ise kelimenin doğru yazılışını internetten araştırıyor. Yoğunluk anlatmak için kullanılan bu kelimenin doğru yazılışı ise, “meşgul” şeklindedir. Bu kelimenin “meşkul” şeklinde yazılması ise yanlıştır. 

 Meşgul Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Dilimizde yazımı konusunda tereddüte düşülen kelimelerin doğru yazılışını öğrenebilmek için TDK’nın güncel yazım kılavuzundan yardım alabilirsiniz. Dilimizde en çok yanlış yazılan kelimeler arasında ise, meşgul kelimesi yer alıyor. Bu kelimenin TDK’ya göre doğru yazılışı ise, “meşgul” şeklindedir. Yoğunluğu anlatan ve müşavirlik durumu olmadığını ifade etmek için kullanılan bu kelimenin yazılışında yapılan en önemli hata ise kelimenin meşkul şeklinde yazılmasıdır. Kelimenin doğru yazılışını bilmek ve buna uygun bir şekilde kullanmak gerekir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi