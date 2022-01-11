Meşgul nasıl yazılır? Meşgul kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Günlük hayatta çok sık kullandığımız kelimeler arasında yer alan meşgul kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizde kullanılıyor. Fakat pek çok kişi bu kelimenin yazılışında yanlışlık yapıyor.

Meşgul Nasıl Yazılır?

Günlük hayatımızda en sık kullandığımız kelimeler arasında yer alan meşgul kelimesi, çoğu zaman yanlış yazılıyor. Bu kelimeyi bazı kişiler, “meşgul” şeklinde yazarken bazıları ise “meşkul” şeklinde yazıyor. Bu yazılışlardan hangisinin doğru olduğunu merak edenler ise kelimenin doğru yazılışını internetten araştırıyor. Yoğunluk anlatmak için kullanılan bu kelimenin doğru yazılışı ise, “meşgul” şeklindedir. Bu kelimenin “meşkul” şeklinde yazılması ise yanlıştır.

Meşgul Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Dilimizde yazımı konusunda tereddüte düşülen kelimelerin doğru yazılışını öğrenebilmek için TDK’nın güncel yazım kılavuzundan yardım alabilirsiniz. Dilimizde en çok yanlış yazılan kelimeler arasında ise, meşgul kelimesi yer alıyor. Bu kelimenin TDK’ya göre doğru yazılışı ise, “meşgul” şeklindedir. Yoğunluğu anlatan ve müşavirlik durumu olmadığını ifade etmek için kullanılan bu kelimenin yazılışında yapılan en önemli hata ise kelimenin meşkul şeklinde yazılmasıdır. Kelimenin doğru yazılışını bilmek ve buna uygun bir şekilde kullanmak gerekir.