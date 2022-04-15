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Mesani Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Arapçada Mesani Kelimesinin Anlamı

Mesani Ne Demek, Ne Anlama Gelir Arapçada Mesani Kelimesinin Anlamı

Anlam olarak merak edilen mesani kelimesi özellikle Arapçada kullanılan kelimelerden biridir. Pek çok farklı anlama gelen bu kelime son zamanlarda yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Kelime hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler çeşitli platformlardan araştırma yapmaktadır. En doğru kaynaktan verilen bilgiler doğrultusunda mesani kelimesi ve anlamı hakkında tüm detayları sizler için derledik.

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 Mesani kelimesi kökeni Arapça olan kelimelerden biridir. Kullanım alanına göre farklılık gösteren bu kelime aynı anda birden fazla anlama gelebilmektedir. Son dönemlerde farklı alanlarda kullanılmaya başlanan bu kelime pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Kelime anlamı hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler yazımız içerisinde yer alan bilgilerden rahatlıkla faydalanmaktadır. 

 Mesani Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 İkili ya da çiftler anlamına gelen mesani kelimesi kökeni Arapça olarak bilinmektedir. Arapçada sıklıkla kullanılan bu kelime ikili şeyler hakkında kullanılmaktadır. Özellikle çiftler olarak bilinen bu kelime cümle içerisinde topluluk şeklinde kullanılmaktadır. Farklı iki şeyden bahsetmek ya da bir şeyin çifti olduğunu belirtmek için mesani kelimesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

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 Arapçada Mesani Kelimesinin Anlamı Nedir? 

 Arapçada mesani kelimesi ikili anlamına gelmektedir. Çift olarak da kullanılan bu kelime anlam bakımından geniş cümle kalıpları içerisinde yer almaktadır. Çoğul kullanım için uygun olan mesani kelimesi bir üründen çifter olduğunu göstermek için cümle içerisinde tercih edilmektedir. Pek çok kişinin merak ettiği bu kelime anlamı ikili olarak bilinmektedir.

 

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