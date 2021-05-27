Mesane nedir? Vücutta mesane ne işe yarar ve nerededir

Mesane, istemsiz olarak idrarı depolayan ve zamanı geldiğinde idrarın vücut dışına atılmasını sağlayan organdır.

Mesane Nedir?

Mesane, idrar kesesi ve sidik torbası olarak da bilinir. Vücutta böbreklerdeki idrar, idrar kanallarıyla idrar kesesine iletilir. Bir kişinin idrara çıkması için öncelikle idrarın mesanede biriktirilmesi gerekir. Bu anlamda mesane idrarı depolayan organdır. İç yüzeyindeki mukoza, kas tabakası ve organın küresel şekli kasılmalara izin vererek idrarın vücuttan dışarı atılmasını sağlar. Mesaneye idrar doldukça bu organda genişleme meydana gelir. Bütün bu özellikler mesanenin yapısından kaynaklanır.

İdrar kesesinin ortalama bir bireydeki kapasitesi 600 - 800 ml seviyesindedir. Ancak mesanenin 1500 ml'ye kadar kapasitesi bulunur. Bu nedenle uzun süre idrar tutulmasına yardımcı olur. Mesane içindeki idrarın miktarı 150 ml'ye geldiğinde tuvalete çıkma hissi oluşur. İdrarın çok bekletilmeden vücuttan atılması ileride oluşacak sağlık risklerinden ve mesaneye bağlı hastalıklardan korunmayı sağlar.

Mesane Vücutta Nerede Bulunur?

Mesane pelvis adı verilen leğen kemiği bölgesinde yer alır. Herkeste bulunan bir organ olan mesane,

erkekte ve kadında farklı anatomik özelliklere sahip olur. Böbreklerin bağlandığı mesane kadın ve erkekte pelvis bölgesinde yer alır. Mesanenin iç yüzeyi mukozayla kaplıdır ve bu katmanın altında kas tabakası bulunur. Kas tabakası mesanenin kasılmasını ve içindeki idrarın atılmasını sağlar.

Mesane Ne İşe Yarar?

Mesane, idrar yollarında bulunan bir organdır. Vücuttaki idrar yolları organları yukarıdan aşağıya doğru böbrek, üreter, mesane ve üretra olarak sıralanır. Böbrek son derece gelişmiş bir filtreleme sistemine sahiptir. Vücuttaki atıkların ve zararlı maddelerin süzülmesinde böbreğin büyük rolü vardır. Bu zararlı maddeler böbrekten süzüldükten sonra idrar olarak sağ ve sol üreter tüplerine aktarılırlar. Buradan mesaneye gelen idrar, mesanede depolanır ve son aşama olarak üretra yoluyla vücuttan dışarı atılır. Mesane boşaltım sisteminde idrar depolamaya ve idrarın vücuttan atılmasına yarayan bir organdır.