Mesai Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Mesai Kelimesinin Doğru Yazımı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibiSanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi#Meral Akşener
Steve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive SinclairSteve Jobs olamadı çünkü... Kıymeti bilinmemiş bir dahi Clive Sinclair#Clive Sinclair
Dengeleri değiştiren gece Dünya bu maçı bekliyordu... 500 milyon pound...Dengeleri değiştiren gece! Dünya bu maçı bekliyordu... 500 milyon pound...#Anthony Joshua
Dünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulunduDünyayı umutlandıran keşif: Koronada kayıp parça bulundu!#Koronavirüs
Pansuman için gittiği hastanede öldü, 6 doktorla ilgili harekete geçildiPansuman için gittiği hastanede öldü, 6 doktorla ilgili harekete geçildi#Kahramanmaraş
Büyük heyecan Giriş kapısına ulaşıldı... Muazzam bir şeyBüyük heyecan! Giriş kapısına ulaşıldı... 'Muazzam bir şey'#Aydın
Türkiyenin en yüksek ikincisi... Ekim ayında trafiğe açılacakTürkiye'nin en yüksek ikincisi... Ekim ayında trafiğe açılacak#Yusufeli Barajı
Kocaelide eşini öldürdü Sözleri dehşete düşürdüKocaeli'de eşini öldürdü! Sözleri dehşete düşürdü#Kocaeli
Çin bombayı bıraktı Çok sert düşüşÇin bombayı bıraktı! Çok sert düşüş#Altın Fiyatları
Stefan Kuntzun ikinci yardımcısı belli olduStefan Kuntz'un ikinci yardımcısı belli oldu!#Stefan Kuntz
Bir anda soyunuverdi Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...'Bir anda soyunuverdi!' Özel jetlerde zenginlere hizmet eden uçuş görevlileri anlatıyor...#Ünlülerin Sırları
Doğum yapan kızına seslendi: Bu sabah hamile değildinDoğum yapan kızına seslendi: 'Bu sabah hamile değildin'#Gizli Hamilelik
‘Yargı’nın başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yeni dizilerini anlattı ‘Yargı’nın başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yeni dizilerini anlattı#Kaan Urgancıoğlu
Bu yılın son Merkür retrosuBu yılın son Merkür retrosu#Astroloji
Melisa burada mıymışMelisa burada mıymış!#Harun Tekin
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Mesai Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Mesai Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#Mesai Nasıl Yazılır#Mesai Doğru Yazımı
Mesai Nasıl Yazılır TDKya Göre Mesai Kelimesinin Doğru Yazımı..

Dilimize Arapçadan geçen mesai kelimesi ''say'' kökünden türetilmiştir. Say, çalışmak, emek vermek manasına gelirken mesai de iş, çaba ve gayret demektir. İş yerinde geçirilen süre ''mesai'' olarak nitelendirilir. Ek ücret karşılığında fazla çalışmaya ise mesaiye kalmak denir. TDK'ya göre mesai nasıl yazılır? Mesai kelimesinin doğru yazımını örnek cümlelerle birlikte ayrıntılı olarak derledik.

Haberin Devamı

Mesai sözcüğüyle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Çaba 2- Ceht 3- Gayret 4- İş 5- Emek

Mesai Nasıl Yazılır?

Arapça kökenli bir sözcük olan mesai kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

MESAİ

TDK'ya Göre Mesai Kelimesinin Doğru Yazımı

Mesai kelimesinde iki sessiz harf (a) ve (i) yan yana geldiği için, bu sözcük birçok kişi tarafından yanlış yazılıyor. Mesai kelimesinin doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

MESAİ - Doğru

Kelimenin ''Mesahi'' şeklinde yazılması ise hatalıdır.

Örnek Cümleler:

1- İş yerinde sık sık mesaiye kaldığım için çok az dinlenebiliyorum.
(Doğru)

2- Müdür bey mesahi ücretlerini haftaya yatıracaklarını söyledi.
(Yanlış)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır#Mesai Nasıl Yazılır#Mesai Doğru Yazımı