Mesai Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Mesai Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Mesai sözcüğüyle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:



1- Çaba 2- Ceht 3- Gayret 4- İş 5- Emek



Mesai Nasıl Yazılır?



Arapça kökenli bir sözcük olan mesai kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.



MESAİ



TDK'ya Göre Mesai Kelimesinin Doğru Yazımı



Mesai kelimesinde iki sessiz harf (a) ve (i) yan yana geldiği için, bu sözcük birçok kişi tarafından yanlış yazılıyor. Mesai kelimesinin doğru yazımı aşağıdaki gibidir:



MESAİ - Doğru



Kelimenin ''Mesahi'' şeklinde yazılması ise hatalıdır.



Örnek Cümleler:



1- İş yerinde sık sık mesaiye kaldığım için çok az dinlenebiliyorum.

(Doğru)



2- Müdür bey mesahi ücretlerini haftaya yatıracaklarını söyledi.

(Yanlış)