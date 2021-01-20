Mesafe sensörü nedir ve nasıl çalışır? Mesafe sensörü çalışma prensibi ve kullanım alanları

Adından da anlaşılacağı üzere, mesafe sensörlerini kolayca tanımlamak için fiziksel bir temasın söz konusu olmaması gerekir.

Mesafe Sensörü Nedir?

Herhangi bir fiziksel temas söz konusu olmadan bir nesnenin yakınlığını belirlemede kullanılan sensörlere mesafe sensörleri adı verilir. Optik, akustik, kapasitif, endüktif ve fotoelektrik fizik dahil olmak üzere farklı fiziksel mekanizmalara dayalı olarak çalışan birkaç çeşit mesafe sensörü vardır.

Mesafe Sensörü Nasıl Çalışır?

Genellikle ultrasonik sensörlerle ilişkilendirilen bu sistem, bir sinyal çıkararak (teknolojiye bağlı olarak; ultrasonik dalgalar, IR, LED, vb.) Ve sinyal geri döndüğünde değişimi ölçerek çalışır.

Değişimin ölçülmesi şu şekilde olabilir:

Bir sinyalin geri dönmesi için geçen süre

Dönen bir sinyalin yoğunluğu

Mesafe Sensörü Çalışma Prensibi

Mesafe sensörleri iki ana gruba ayrılır; pasif ve aktiftir. Pasif olanı herhangi bir sensör yaymaz. Yalnızca sensörün etrafında bulunan fiziksel alanın değişimini ölçmekle yetinir. Aktif bir sensör yalnızca sensör yaymakla kalmaz aynı zamanda sensör etrafında bulunan fiziksel alanın değişimini de ölçer.

Mesafe Sensörü Kullanım Alanları

Mesafe sensörleri türleri olarak inceleme yapmak gerekir. Kullanılacak mesafe sensörü türlerine göre endüstriyel alandaki uygulamalarını da birlikte inceleyelim;

Optik Mesafe Sensörleri: lazer ya da diyottan yayılan ışık iletiminde olan azalma ve değişikliği algılar. Son derece hassas mesafe ölçümlerinde kullanılabilir. Optik ışınlar, sistem işlemlerinde normal akış bozulmadan işlem gerçekleştirme, pipet uçları veya filtrelerin varlığını doğrulamak için kullanılır.

Akustik Mesafe Sensörleri: ultrasonik sensörler, en önemli akustik mesafe sensörleridir. Havada sonar prensibi ile çalışır. Türbilans, köpük, buhar ve proses malzemelerinin konsantrasyonunda yaşanan değişimlerde kullanılır. Rüzgar hızı, tank doluluğu, su-hava hızı ölçümünde kullanılır

Endüktif Mesafe Sensörleri: bir osilatör ve bir bobin ile bir radyo frekansı alanı oluşturan temassız cihazlardır. Analog sensörler, kısa metal hedef hareketlerini içeren uygulamalar için idealdir. Hassas ve temassız konum ölçümü sağlar.

Kapasitif Mesafe Sensörleri: kapasitans adı verilen bir elektriksel özellikte değişiklik ölçümü ile çalışan temassız sensörlerdir.

Fotoelektrik Mesafe Sensörleri: hedefe ışınlanarak ışın yayar. Endüktif, manyetik ve ultrasonik teknolojilerde de aktif olarak yer verilir ve kullanılır.