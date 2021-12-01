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Mesafe kelimesinin eş anlamlısı nedir? Mesafenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Mesafe#Eş Anlamlısı
Mesafe kelimesinin eş anlamlısı nedir Mesafenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Türkçede günlük kullanılan mesafe kelimesinin anlamı nedir? Mesafe kelimesi ile eş anlamlı olan kelimeler nelerdir? Mesafe kelimesinin eş anlamlı olan kelimelerin cümle içerisinde kullanılışı nasıldır? Mesafe kelimesinin kökü nedir? Mesafe kelimesiyle ilgili bu konularda merak ettiğiniz her şeyi tüm detayları ile sizler için derledik.

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Mesafe, iki şeyin arasındaki uzaklık anlamında kullanılan bir kelimedir. Uzaklığın ölçülmesi veya bir yerin uzaklığının ifade edilmesi mesafe kelimesi ile ifade edilir.

 Mesafe Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Mesafe kelimesi Arapça kökenlidir ve swf kökünden türemektedir. Arapça masafa olarak telaffuz edilir. İki şey arasındaki uzaklık, bir yerin uzaklığı veya bir şeyin uzaklığı gibi anlamlara gelir. Günümüzde Türkçeye mesafe olarak geçmiştir.

 Mesafenin Eş Anlamı İle Örnek Cümle (TDK)

 Mesafe kelimesinin eş anlamı olan kelimeler ara, resmiyet, uzaklık ve boşluk kelimeleridir. Bu kelimeler de mesafe kelimesinin yerine cümle içerisinde kullanılabilir.

 1- İlçenin merkeze olan uzaklığı 50 kilometre.

 2- İki ağaç arasındaki boşluk yetersiz gibi duruyor.

 3- Konunun resmiyeti önemlidir ve bu konu önceden değerlendirilmelidir.

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 4- Konya ile Ankara arası yaklaşık olarak 350 kilometredir.

 5- İki köy arasındaki mesafenin fazla olması sulama probleminin meydana gelmesinde etkili oldu.

 6- İki araç arasındaki boşluğun belirlenmesinde park yapma mesafesi önemlidir.

 7- Saflar arasındaki boşluk omuz hizasında olmalıdır.

 8- İki bisiklet arasındaki mesafenin az olması nedeniyle arkadaki bisiklet öndekine çarparak kazaya neden oldu.

 

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