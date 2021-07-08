Merve yüzde 100 burslu okuyacak

MESELE TÜM MERVE’LERİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLMEK

Vakfın Başkan Vekili Begüm Yücel, Merve Akpınar’ın röportajını izledikten hemen sonra kendisi ile iletişime geçtiklerini belirterek ” Merve henüz 14 yaşında ama sözleri o kadar büyük ki... Merve birçok kişinin sesi oldu. Mesele tüm Türkiye’deki Merve’lerin kaderini değiştirebilmek. Onları uğradıkları baskıdan kurtararak, hayallerine özgürce yürümelerini sağlayabilmek. Merve Akpınar anlattıkları ile bir meşale yaktı, bizim de başka Merve’ler de aynı şeyi yaşamasın diye elimizi taşın altına koymamız şart. Merve’nin lise eğitimini vakıf olarak biz üstlendik. O çok sevdiği hentbolda daha iyi yerlere gelebilmesi için de ayrıca ona spor bursu sağlayacağız” dedi.

TEK İSTEĞİM MERVE’LERİN SAYISININ ÇOĞALMASI

Merve’nin eczacı abisi Ahmet Akpınar, Merve’nin başarısının tesadüf olmadığını belirterek ”Biz 7 kardeşiz. Kardeşlerime hep çok çalışmaları gerektiğini söylüyorum. En büyük nasihatim de şu, yırtıcı olmayın birleştirici olun. Çocukluğundan beri Merve’de bir cevher olduğunu biliyordum, kurduğu cümlelerle bizi hep çok şaşırtıyor, bunun nedenini de çok kitap okumasına bağlıyorum. Merve‘nin en büyük şansı ise çok iyi bir antrenöre sahip olması… Antrenörümüz beden eğitimi öğretmeni ama, fen derslerini matematik derslerini bile kontrol ediyor. Ve hep şunu söylüyor Merve’ye, ‘ders çalışırsan spor yapabilirsin’. Merve’nin sporun yanı sıra derslerinde de başarısının nedeni bu. Benim de abisi olarak tek isteğim şu: yeter ki Merve’ler çoğalsın” dedi.

SORUMLULUĞU ARTIK DAHA BÜYÜK

Antrenörü Bayram Kaplanoğlu ise mutluluğunu şu cümlelerle anlattı, “Merve çok özel bir çocuk. O sadece Merve değil, o Elif, Beyza, Berfin.. O’nun durumunda olan yüzlerce hatta binlerce çocuğun sesi oldu. Merve’nin sorumluluğu büyük artık. Bir söz verdi , köyümdeki kızların hayatlarını değiştireceğim dedi, bunu yapması için çok çalışması gerekiyor.”