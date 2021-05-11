Mersin'in alan kodu kaçtır? Mersin telefon kodu hakkında bilgi

Alan kodu, kendi ili dışında başka bir ilde yaşayan bir telefon numarasını aramak için kullanılan 4 haneli koddur. Bu kodlar numara başına getirilmezse hangi il aranmak isteniyorsa ulaşılamaz. Şehirlerarası bir telefon görüşmesi yapılacaksa bu alan kodları mutlaka kullanılmalıdır.

Mersin'in Alan Kodu Kaçtır?

Alan kodları 4 haneli olup öncelikle 0 rakamı ile başlamaktadır. Ayrıca bir ile ait alan kodu numara öncesi yazılmadan arama yapılamaz. Kişi kendi yaşadığı ilde bir numara arayacak ise sabit telefonda bu kodu çevirmesine gerek yoktur. Ancak cep telefonları arama yapmak için her zaman alan kodu istemektedir. Mersin ilimizin alan kodu ise 0324 sayısıdır.

Mersin ilinde bir numara ayabilmek için öncesinde mutlaka 0324 kodu tuşlanmalıdır. Eğer sizi arayan bir numaranın başında bu kod varsa telefon Mersin ilinden gelmektedir. Ayrıca Mersin ilinin genel kodu 0324 olmakla beraber ilçelerine aitte kodlar bulunmaktadır.

İlçe kodları ise öncesinde 0324 sonrasında kendine ait kodları şeklindedir. İlçe kodlarını inceleyecek olursak; Tarsus 0324613, Silifke 0324714, Mut 0324774, Gülnar 0324751, Erdemli 0324515, Çamlıyayla 0324681, Bozyazı 0324851, Aydıncık 0324841, Anamur 0324811 şeklindedir.