Mermanat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mermanat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Farklı mecralardan bu kelimeyi duyan birçok kişi ne anlama geldiği konusunda bilgi almaya çalışmaktadır. Genel olarak bir köy ismi olduğunu ifade etmek mümkün. Yani taşıdığı anlam üzerinden daha çok bulunduğu yer itibarıyla dikkat çeken bir kelime olarak bilinmektedir.

Mermanat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Rize'nin pazar ilçesine bağlı bir köy olarak mermanat kelimesi öne çıkmaktadır. Özellikle bu köyde çekilmiş olan bir belgesel üzerinden, köyün yavaş yavaş terk edilişini anlatması bölgenin merak edilmesine olanak tanıdı. Özellikle 80 yaşındaki bir kadının hala orada tek başına yaşadığı dramı üzerinden ilgi çeken bir köy olduğunu ifade etmek mümkün.

Mermanat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Mermanal Deresi'nin hemen yanında bulunan Akbucak Köyü, aynı zamanda mermanat Köyü olarak da bilinmektedir. Rize’nin Pazar ilçesine bağlı bir köy olması ile beraber, göç nedeniyle çok düşük bir nüfusa sahip köyler içerisinde gelir. Ancak Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında yine belli bir anlamı olduğunu söylemek mümkün.

- Ilıman

- Ilımlı

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Bu şekilde yukarıda verilen anlamları ile beraber mermanat kelimesi değerlendirmektedir.