Merkür Gezegeni Nedir, Ne Renktir Ve Ne Zaman Keşfedildi? Merkür Gezegeninin Özellikleri Ve Dünyaya Uzaklığı Hakkında Bilgi

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Merkür, güneş sistemi içinde yer alan ve önemli özelliklere sahip olan bir gezegendir. Güneşe en yakın olan gezegen unvanı ile bilinmektedir. Merkür gezegeninin keşfi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Bu sebepten dolayı oldukça önemli bir gezegendir.

Merkür Nedir?

Merkür Güneş sistemi içerisindeki en küçük yapılı ve aynı zamanda Güneş'e en yakın olan gezegendir. Yaklaşık 88 tane Dünya gününe eşit olan yörünge süresiyle Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden çok daha hızlıdır. Dünya'dan bakılması durumunda, kendi yörüngesinin etrafında 116 gün içinde hareket ettiği görünmektedir. Bilinmekte olan hiçbir doğal uydusu mevcut değildir.

İsmini tanrıların habercisi özelliğine sahip olan Roma tanrısı Merkür'den almıştır. Neredeyse ısıyı koruyabilecek bir atmosferi mevcut olmaması nedeni ile Merkür'ün yüzey sıcaklığı genel olarak Güneş sistemindeki diğer bütün gezegenlerden daha çok günlük olarak değişmektedir. Bazı ekvatoral bölgeler içerisinde gece 100 K (-173 °C; -280 °F)'den başlayarak gündüz 700 K (427 °C; 800 °F) şekline kadar değişmektedir. Kutuplar daimi olarak 180 K (-93 °C; -136 °F)'in altında olmaktadır. Merkür'ün ekseni Güneş sistemi en küçük eksen eğikliğidir. Bunun dışında Merkür gezegeninin dış merkezliği Güneş sistemindeki bilinen bütün gezegenlerinkinden daha büyüktür.

Merkür Ne Zaman ve Kim Tarafından Keşfedilmiştir?

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Merkür gezegeni ile alakalı yapılan son araştırmalardan sayılan 1991 tarihli olan Arecibo radyo teleskop gözlemleri sonuç olarak Merkür üstünde su birikintilerinin mevcut olabileceğini ortaya çıkarmıştır. Bu süre içinde Merkür ve diğer gezegenler ile ilgili çok fazla araştırma yapılmıştır. Güneş'e en yakın gezegen kabul edilen Merkür'ün milattan önce 3000 tarihinde Sümerler tarafından ilk kez gözlemlenmiş olduğu düşünülmektedir.

Merkür Gezegeni Ne Renktir?

Merkür'ün yüzeyinin mevcut görüntüsü Ay'ınkine bir hayli benzemektedir. Karasal bir gezegen kabul edilen Merkür gezegeni, metalik bir çekirdek ile birlikte kayalık bir manto içerisinde çoğunluğunu nikel, demir ve silikat kayalarının oluşturmuş olduğu bileşenlerden meydana gelmektedir. Bahsedilen oluşum Merkür gezegeninin koyu gri renkli olmasını sağlamaktadır.

Merkür'ün Gezegeninin Özellikleri Nelerdir?

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Merkür gezegeninin çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Güneş’e en yakın gezegen kabul edilen Merkür’ün M.Ö. 3000 senesinde Sümerler tarafından ilk kez gözlemlendiği düşünülmektedir.

Merkür’de bir sene 88 gün sürmektedir. Bir Merkür günüyse 176 Dünya gününe eşit olmaktadır.

Merkür, 4,879 km'lik çapı ile Güneş sistemi içinde yer alan en küçük gezegendir.

Merkür gezegeninin küçük bir gezegen olmasına karşın Güneş sisteminde Dünya’dan sonra gelen en yoğun gezegendir.

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Merkür Güneş'in etrafında çok hızlı bir şekilde döndüğünden ismini tüccarların tanrısı olan ve Roma tanrılarının habercisi sayılan “Mercury”den almıştır.

Merkür gezegeninin yerçekimi Dünya’nın yer çekiminin % 38’ine eşittir.

Merkür gezeni, Güneş’e en yakın sayılan bir gezegen olsa da Güneş'i görmeyen tarafında ısı yaklaşık -170°C’ye kadar düşmektedir.

Gezegenin hacminin % 40’ını demirden meydana gelen çekirdeği oluşturmaktadır.

Merkür’ün oldukça ince bir atmosferi ve bununla birlikte zayıf bir manyetik alanı bulunmaktadır.

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Şimdiye kadar yalnızca iki tane uzay aracı bu gezegeni ziyaret etmiştir.

Merkür yüzeyinde öbür gezegenlerden daha fazla krater bulunmaktadır.

Şeklinde ifade edilmektedir.