Merkezi takip sistemi yani kısacası MTS, pek çok insanın merak edip araştırdığı terimler arasında yer alıyor. Günlük hayatta sıkça duyduğumuz merkezi takip sistemi, pek çok işlemin hangi aşamada olduğunu kontrol etmemize yardımcı oluyor.

Merkezi Takip Sistemi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Merkezi takip sistemi, avukatlar tarafından yürütülen abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan icra takiplerinin, haciz aşamasına kadar ilerleyen tüm işlemlerin icra dairesine gelmeden önce, PTT ve UYAP entegrasyonu ile birlikte yürütülen bir sistem üzerinden sanal ortamda yürütülmesi işlemine imkan tanıyan bir takip prosedürüdür. İcra takip işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak için, UYAP bünyesinde yer alan ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü çatısı altında tanımlanmış olan, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), Hazine ve Maliye Bakanlığı, banka ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile entegrasyonu sağlanmış olan takip sistemine verilen isimdir.

Merkezi Takip Sistemi İtirazları Nasıl Yapılır?

Merkezi takip sistemi itirazları, posta yolu ile yapılamaz. Bu nedenle Merkezi Takip Sistemi'ne yapılacak olan itirazlarda güvenlik için e imza kullanılması gerekir. Merkezi Takip Sistemi ile entegre olarak çalışan UYAP Vatandaş Portal üzerinden kolaylıkla itirazlar yapılabiliyor. İlgili itiraz için MTS dosyasına yüklenmiş olan belgelerin tarihini izleyen beşinci günün sonunda alacaklı olan kişinin avukatına itiraz tebliğ edildiği varsayılır. Bu şekilde de MTS itirazları gerçekleştirilmiş sayılır.

Merkezi Takip Sistemi Başvuru

Alacaklı vekil tarafından MTS takibi başlatılabilmesi için müvekkili ya da şirket yetkilisi tarafından UYAP Kurum Portal “kurum.uyap.gov.tr” internet adresi üzerinden MTS Başvuru Dilekçesi ve ilgili evraklar eklenerek e-imza ile başvuru yapılması gerekir. Başvuru sonucunda yetki verilerek müvekkil ya da şirket yetkilisi tarafından MTS takibi başlatabilir ve bunun ardından da avukat tanımlaması yapılır.

Tanımlama yapılmayan avukatlar MTS takibi başlatamaz. Yapılan başvuru Adalet Bakanlığında bulunan ilgili birime düşer ve başvuruya istinaden ilgili şirket yetkilisine de yetki tanımlaması yapılır. Şirket yetkilisi tarafından Kurum Portal üzerinde yer alan “Başvurularım” bölümünden başvurusu sonuçlanmış ise, şirket adına takip başlatılabilir ve avukatlara dair tanımlama yapabilir.

Merkezi Takip Sistemi İşlemleri

Avukat portalda yer alan MTS takip açılış işlemleri için oluşturulmuş olan alanda o şirket adına sadece tanımlanmış olan avukatlar tarafından takip başlatılabilir. Açılacak MTS takip işlemlerine ilişkin şirket adına tanımlanmış olan avukat tarafından takip başlatıldığı zaman taraf kaydı aşamasında ilgili avukat ile ilişkilendirilen kurum bilgisi ise, “Alacaklı” kısmına yazılır.

İlgili avukata dair birden çok MTS takip işlemi açılmış ise, yetkilendirilen şirket varsa bu şirketler avukata gösterilerek seçim yapılan şirket üzerinden alacaklı kaydı avukat tarafından yapılır. Merkezi takip sistemi ile günümüzde pek çok işlem daha kolay takip edilebilir duruma gelmiştir. Bu sistem sayesinde pek çok işlem kolay bir şekilde izlenebilir bir hale geliyor. Bu sistem aracılığı ile açılan haciz işlemleri avukatlar aracılığı ile yakından takip ediliyor.

MTS dosyasına ait olan bir borcun süresi içinde ödenmemesi durumda avukat tarafından “İcra Takibine” geçilmesi halinde sistem MTS açılış anlamına gelen vekilinin girdiği adliyede icra dosyası başlatılır. Bu alana girilen tüm bilgiler “Takip Talebi ve MTS Ödeme Emrinde” de gösterilir. Borçlu isterse bu alana girilen adliye için yetki itirazında bulunabilir.