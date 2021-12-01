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Merkep kelimesinin eş anlamlısı nedir? Merkebin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Merkep#Eş Anlamlısı
Merkep kelimesinin eş anlamlısı nedir Merkebin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eski zamanlarda kullanılan kelimeler arasında bulunan merkep kelimesinin eş anlamlısı olan kelime eşek kelimesidir. Merkep kelimesi eski bir kelime olduğu için günlük kullanımda eş anlamlı kelimesi olan eşek kelimesi daha fazla yaygın olarak kullanılmaktadır. Merkep kelimesinin eş anlamlısı olan kelime nedir? Türk Dil kurumuna göre merkep kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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Eski dönemlerde kullanılan birçok kelime günümüzde eş anlamlısı ile kullanılır hale gelmektedir. Merkep kelimesi de bunlardan biri olmaktadır.

Merkep Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Merkep kelimesinin eş anlamlısı olan kelime eşek olarak bilinmektedir. Merkep kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup eş anlamlısı aynı zamanda da anlamı olarak kullanılmaktadır. Merkep kelimesinin eş anlamlısı olan kelime eşek kelimesi olmaktadır. Merkep eski dilde olduğundan dolayı güncel olarak sadece eşek kelimesi kullanılır hale gelmektedir.

 Türk Dil Kurumuna Göre Merkep Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

 Türk Dil kurumuna göre merkep kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

 Çocuklar hayvanları öğrendiklerinde en çok eşek sesine gülmeye başladılar.

 Eskiden bizim köyde herkesin bir eşeği olur ara sıra onunla yük taşınırdı.

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 Hayvanlar arasında en güzel gözlü olan eşek olduğu söylenir.

 Merkebe eşek demek de yeni adetten olmuş.

 Öğrencilere eşek resmi çizmeleri için desen verdim bir baktım ki hepsi at çizmiş.

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#TDK#Merkep#Eş Anlamlısı

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