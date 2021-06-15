Meridyen nedir, özellikleri nelerdir? Kaç meridyen var ve iki meridyen arası kaç km?

Meridyen, bir kutup noktasından başlayarak diğer kutup noktasına doğru kadar uzanan yarı çemberlere verilen isimdir. Meridyenler, özellikle de konum belirleyebilmek için çok önemlidir.

Meridyen Nedir?

Meridyen, özellikle de konum belirlemek için sıkça kullanılan hayali çizgilerdir. Meridyen, bir kutup noktasından başlayarak diğer kutup noktasına kadar uzanan yarı çemberlere verilen isimdir. Aynı zamanda meridyenler, dünya üzerinde olduğu varsayılan yatay çizgileri kesen hayali çizgilerdir. Meridyenlerin hepsi birbiri ile aynı uzunluktadır. Bu durum da dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için yeterlidir.

Meridyen Özellikleri Nelerdir?

Her Meridyenin boyu birbirine eşittir.

Ekvatorda meridyenler arasındaki mesafe, 111 kilometredir.

İki meridyen arasında bulunan yerel saat farkı ise, 4 dakikadır.

Başlangıç meridyeni, Londra yakınlarında bulunan Greenwich kasabasından geçer.

Dünya üzerinde bulunan toplam meridyen sayısı 360 adettir.

Greenwich'in doğusunda 180, batısında da 180 tane meridyen bulunur.

Dünya üzerinde bütün meridyenler kutup noktalarında bir araya gelirler. Bundan dolayı ardışık meridyenler arasında yer alan mesafe Ekvatordan kutuplara doğru azalır.

Dünya üzerinde bulunan bir meridyen yayını tam bir çembere tamamlayan karşı meridyen yayına ise, antimeridyen adı verilir.

Aynı meridyen üzerinde bulunan noktalarda yerel saat her zaman aynıdır.

Başlangıç meridyenin doğusunda kalan kısma Doğu Yarımküre, batısında yer alan kısma ise, Batı Yarımküre ismi verilir.

Dünya üzerinde bulunan her meridyen aslında dünyayı iki eşit parçaya böler.

Dünya batıdan doğuya doğru döndüğünden dolayı doğuda bulunan meridyenlerde yerel saat batıdaki meridyenlerden daha ileridedir.

Güneş Ekvator üzerindeyken (21 Mart - 23 Eylül tarihleri arasında) aynı meridyen üzerinde bulunan tüm noktalarda güneş sabah aynı saatte doğar ve akşam aynı saatte batar. Türkiye haritasında yer alan 39° Doğu meridyeni üzerinde bulunan Trabzon ve Elazığ'da ekinokslarda güneş aynı saatte doğar ve yine akşam aynı saatte batar.

Kaç Meridyen Var ve İki Meridyen Arası Kaç Km?

Başlangıç noktası olarak kabul edilen Greenwich'in doğusunda 180, batısında da 180 tane olmak üzere toplam 360 tane meridyen bulunur. Her meridyen arasındaki mesafe 111 km'dir. Aynı zamanda her meridyen arasında bulunan saat farkı ise, 4 dakikadır.