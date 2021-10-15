Merhem ne demek, ne anlama geliyor? Merhem kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Merhem kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Em
2- İlaç
3- Losyon
4- Umar
5- Çare
6- Derman
Merhem Ne Demek?
Merhem Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Merhem kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Birçok farklı maddenin bir araya getirilmesiyle üretilen ve haricen kullanılan bir ilaç türü
İkinci Anlamı: Bir sıkıntının giderilmesi, bir problemin çözüme kavuşturulması için gerekli olan şey, teselli
Merhem Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Bu merhem yaranı iki günde kurutur.''
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