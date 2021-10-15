Merhem ne demek, ne anlama geliyor? Merhem kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Merhem kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Em

2- İlaç

3- Losyon

4- Umar

5- Çare

6- Derman

Merhem Ne Demek?

yüzyılda literatüre girmiş olan merhem kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılıyor. Mecazi anlamda merhem mevcut bir sorunun çözümü demektir. Bu kelime bazı yörelerde ''melhem'' şeklinde telaffuz edilir.

Merhem Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Merhem kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Birçok farklı maddenin bir araya getirilmesiyle üretilen ve haricen kullanılan bir ilaç türü

İkinci Anlamı: Bir sıkıntının giderilmesi, bir problemin çözüme kavuşturulması için gerekli olan şey, teselli

Merhem Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bu merhem yaranı iki günde kurutur.''