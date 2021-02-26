Merhametten Maraz Doğar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Merhametten maraz doğar atasözü, birine yardım eden kimselerin, sonradan yardım ettikleri kimse tarafından kötülük görebilecekleri anlamına gelmektedir.

Merhametten Maraz Doğar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer siz bir kimseye acır ve ona yardım ederseniz, bu kişi sonradan gelip size kötülük yapabilir. Bunlar, sizin yaptığınız iyiliği kötüye kullanan kötü kalpli kişilerdir. Aynı zamanda bu atasözü yapısal olarak da, anlam olarak da iyilikten maraz doğar atasözüyle tamamen benzemektedir.

Merhametten Maraz Doğar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Merhametten maraz doğacağını bilemedim, ona yardım ve sonrasında kötülük gördüm.