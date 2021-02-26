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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 22:30 | Son Güncelleme:

Merhametten Maraz Doğar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Merhametten Maraz Doğar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Türk atasözleri o kadar çok konuya değinmişlerdir ve sayıları o kadar fazladır ki, bir insan yalnızca atasözlerini kullanarak bile iletişim kurabilir. Türk kültürü atasözleri bakımından oldukça zengindir. Bu atasözleri arasından iyilikten bahseden atasözleri de, kötülükten bahseden atasözleri de bulmak mümkündür. İşte bu atasözlerinden biri de merhametten maraz doğar atasözüdür. Peki, bu atasözünün sözlük anlamı nedir ve bir örnek cümlenin içinde kullanılmak istense bu nasıl bir cümle olur? İşte bu atasözü hakkındaki tüm detaylar.

Merhametten maraz doğar atasözü, birine yardım eden kimselerin, sonradan yardım ettikleri kimse tarafından kötülük görebilecekleri anlamına gelmektedir.

 Merhametten Maraz Doğar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Eğer siz bir kimseye acır ve ona yardım ederseniz, bu kişi sonradan gelip size kötülük yapabilir. Bunlar, sizin yaptığınız iyiliği kötüye kullanan kötü kalpli kişilerdir. Aynı zamanda bu atasözü yapısal olarak da, anlam olarak da iyilikten maraz doğar atasözüyle tamamen benzemektedir.

 Merhametten Maraz Doğar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Merhametten maraz doğacağını bilemedim, ona yardım ve sonrasında kötülük gördüm.

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