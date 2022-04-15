Merfu Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Merfu Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Arapçada dil bilgisi konularında yer alan merfu kelimesi Türkçede Arapça anlamıyla kullanılan bir kelime olmaktadır.

Merfu Ne Demektir? Ne Anlama Gelir?

Merfu kelimesi yükseltilmiş veya yüksek bir yere konulmuş anlamına gelmektedir. Merfu kelimesi terfi edilmek anlamında da kullanılmaktadır. Arapça kökenli kelime olan merfu kelimesi aynı zamanda Arapça kelimelerin ref edilmiş hali olarak da merfu kelimesi kullanılmaktadır.

Merfu kelimesi eski dönemlerde gerçek hayatta terfi etmek anlamında da kullanılan bir kelime olup yükseltilen durumları ifade etmektedir.

Merfu kelimesi sözlük anlamı olarak yukarı kaldırılmış anlamında da kullanılan bir kelime olmasının yanına günlük hayatta kullanılan raf kelimesi de merfu kelimesinden türeyerek günümüze gelmiş bir kelime olmaktadır. Yüksek olanı ifade etmek için merfu kelimesi kullanılmıştır.

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Türk Dil Kurumuna Göre Merfu Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre merfu kelimesi sözlük anlamı yükseltilen, yükseltilmiş yüksek makama çıkarılmış veya terfi ettirilmiş anlamına gelen bir kelimedir. Merfu kelimesi eski bir kelime olarak kullanılmasının yanında günümüzde yazılı edebiyat veya eski eserlerde görülen bir kelime halini almıştır.