Mercimek Çorbası Kaç Dakikada Pişer? Mercimek Çorbası Ne Kadar Kaynatılır?

Mercimek çorbası hem düdüklü tencerede hem de normal tencerede yapılabilen bir çorba çeşididir.

Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır?

Bir bardak mercimek için üç bardak su gerekmektedir. İlk önce isteğe göre havuç soğan ve sarımsak tencerede kavrulur. Sonrasında mercimek ve su eklenerek kaynamaya bırakılır. Gerekli baharatlarda atıldıktan sonra kaynama olunca kısık ateşte 15 dakika bekletilir. Pişen mercimekler blenderdan geçirilerek çorba hazır hale getirilir.

Mercimek Çorbası Kaç Dakikada Pişer?

Mercimek çorbasının içindeki ürün ve miktarlarına bağlı olarak değişebilir fakat ortalama 15 dakikada kaynama ve olur ve sonrasında kısık ateşte 15 dakika bekletilir. Mercimek çorbasının pişmesi ortalama 30 dakikadır.