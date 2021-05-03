Mercidabık Savaşı Tarihi Ve Özeti - Mercidabık Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Mercidabık Savaşı, genel olarak Türk devletlerinin aralarındaki çekişmeler ve güç mücadelesinden dolayı çıkmıştır. Savaşın iki tarafı da Türk olduğundan, kazanan tarafın önemli avantajlar sağlayacağı savaş öncesinde dillendirilmiştir.

Mercidabık Savaşı Nedir?

Mercidabık Muharebesi, Osmanlı ile Memluk devletleri arasında Halep'te yapılan savaştır. Memluk devletinin başında yer alan Kansu Gavri ile Osmanlı'nın padişahı 1. Selim arasında gerçekleşmiştir.

Mercidabık Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Osmanlılara karşı Safavi tehlikesini bertaraf eden 1. Selim, Memluk tehditlerini ortadan kaldırabilmek için savaşı zorunlu olarak görmüştür. Bu tehlikeyi yok etmek isteyen 1. Selim, Memluklere karşı savaşmak için ordu hazırladı.

Mısır Memluk Sultanı da ordusunu hazırlayarak Osmanlı devletini Halep'in kuzey tarafında karşıladı. Savaş sonucunda kazanan taraf Osmanlı oldu. Lübnan, Suriye ve Filistin Osmanlı topraklarına katıldı.

Mercidabık Savaşı Tarihi

Mercidabık savaşı, Osmanlı ile Memluk ile 24 Ağustos 1516 yılında Halep kuzey kısmında gerçekleşmiştir.

Mercidabık Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur?

Mercidabık Muharebesi, Memluk ve Osmanlı devleti arasında gerçekleşmiştir. Memluk devletinin başında Kansu Gavri, Osmanlı'nın başında ise Yavuz Sultan Selim yer alıyordu. Savaş Suriye'nin Halep şehrinin Dabık bölgesinde, kuzey kısımda yaşanmıştır. Mercidabık ismini de bölgeden alır.

Mercidabık Savaşı Tarafları

Mercidabık Muharebe tarafları Osmanlı ile Memluk devletleridir.

Mercidabık Savaşı Nedenleri

Osmanlı padişahi Yavuz Sultan Selim, imparatorluğu sürekli genişletmek ve ilerletmek istiyordu. Aynı şekilde Memlukler de bölgede hakimiyet kurmak ve Osmanlı tehdidini yok etmek amacındaydı.

l Hem Osmanlı hem Memluk İslam dünyasında hakimiyeti almak istemişler, bu savaş nispeten bunun belirleneceği alan olmuştur.

l Savaşın çıkmasına neden olan önemli bir diğer neden, Memluk devletinin Osmanlılarla savaşan Safeviler ile ittifak kurmasıdır.

l Ayrıca iki Türk devletinin siyasi anlaşmazlıkları ve çıkarları savaşın çıkmasının nedenleri arasında yer alır.

Mercidabık Savaşı Sonuçları

l Mercidabık savaşı bittiğinde kazanan Osmanlı devleti oldu.

l Osmanlı'nın Mısır'ı fethetme düşüncesi, bu savaşın kazanılmasıyla birlikte pratiğe dönüştü. Mısır'ı fethetmeye yönelik ilk gelişme olarak gösterilebilir.

l Memluk Sultanlığı yok oldu ve halifelik Osmanlı imparatorluğuna geçti.

l Dünyanın önemli ticaret yollarından biri olarak kabul edilen Baharat Yolu, Osmanlı hakimiyetine geçmiştir.

Mercidabık Savaşı Önemi

Mercidabık savaşı gerçekleşmediği zamana kadar İslam dünyasının hakimiyeti ve halifelik tamamen Memluk devletinin elindeydi. Ancak Osmanlı imparatorluğu buna karşı çıkıyor, halifeliği almak istiyordu. İslam dünyasının liderliğini almak isteyen Yavuz Sultan Selim ordu hazırlayarak Memlukler üzerine sefere çıktı.

Bu sefer Yavuz Sultanın padişahlık dönemindeki en önemli sefer olarak kayıtlara geçti. Kazanılan savaş sonucunda Memluk devleti yıkılmış, topraklarının tamamı Osmanlı hakimiyet alanına girmiştir. Savaşın önemli bir diğer yanı, Yavuz Sultan Selim'in Sina Çölünü geçen ilk hükümdar olmasıydı. Yavuz Sultan Selim bu savaşı kazanarak, askeri ve siyasi alandaki zekasını kanıtlamıştır.

Mercidabık Savaşı Hakkında Kısaca Bilgiler

l Savaş Dabık bölgesinde yapıldığından 'Mercidabık' ismini almıştır.

l İki Türk devleti arasında yapılmıştır. İslam dünyası liderliği savaşı olarak tarihe geçmiştir.

l Osmanlı'nın genişleme politikasının devam ettiği, imparatorluğun sınırlarının hala genişlediğini gösteren savaşlardan biridir.

l Osmanlı İslam dünyasındaki gücünü tamamen kanıtlamış ve mutlak hakim konumuna geçmiştir.

l Osmanlı topraklarını genişletmenin yanı sıra ticari anlamda önemli güç kazanmıştır.

l Osmanlı Safeviler'den sonra Memluk devletini de yenerek önemli bir kazanım elde etmiştir.

l Yavuz Sultan Selim'in çıktığı ve sonucunda kazandığı en önemli sefer olarak kabul edilir.