Merchandiser nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Merchandiser olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Özellikle tanıtım ve reklam ile beraber firmaların ürünlerinin kontörlü kapsamında Merchandiser büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı günümüzde farklı ürün bazında hizmet sağlayan şirketlerin bu tür çalışanları bulunuyor. Merchandiser olarak çalışmak isteyen pek çok kişi ise bu mesleğin nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi almaya çalışmaktadır.

Merchandiser Nedir?

Firmaların satış performansını yukarıda tutmak ve en yüksek düzeye çıkarmak, marketlerde yeterli stokun bulunmasını sağlayan kişilere Merchandiser denmektedir. Özellikle firma kapsamında marketler üzerinden farklı görevleri bulunur.

Merchandiser Ne İş Yapar?

Firmaları marketteki stoplarını kontrol eden ve reyonlardaki ürünlerin düzgün şekilde görünmesini sağlayan Merchandiser çalışanlarıdır. Aynı zamanda bitmiş olan ürünlerin siparişini çeken çalışanlar olarak da ön plana çıkmaktadır. Belirli aralıklarla marketleri düzenli şekilde ziyaret etmek suretiyle, ürün kontrolü gerçekleştirir.

Merchandiser Nasıl Olunur?

Merchandiser olabilmek için herhangi bir üniversite mezunu olma şartı bulunmuyor. Fakat yapılan işe ve sektöre bağlı olarak firmalar lisans mezunu kişi araya bilmektedir. Genel olarak konusunda tecrübe sahibi olan ya da bu işi yatkın bir şekilde götürecek kişiler göreve alınır. Özellikle ürün kontrolü, reyon düzenlemesi ve sipariş gibi durumlar söz konusu olduğu için, daha çok kadınların işi alındığı bir sektör olarak da öne çıkıyor.

Merchandiser Olma Şartları Nelerdir?

Merchandiser çalışanı olmak için bir eğitim yerine belli başlı bazı niteliklerin bulunması gerekir. Bu nitelikleri barındıran pek çok kişi rahatlıkla Merchandiser olabilir ve farklı sektörlerde çalışabilir.

- Satış rakamlarını hesaplamak ve anlayabilmek için analitik bir beceriye sahip olmak gerekir.

- Olası problemlere karşı hızlı şekilde çözüm bulabilecek bir kişiliğe sahip olunmalıdır.

- Planlama ve düzenleme kabiliyeti olmalıdır.

- Ekip çalışması üzerinden çeşitli insanlarla çalışabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

- İnsan ilişkileri üst düzey olmalıdır.

- Farklı mağazalara bağlı olarak mesai saatleri açısından esnek çalışmaya ayak uydurmalıdır.

- Herhangi bir seyahat engeli olmamalıdır.

Merchandiser Görevleri Nelerdir?

Satışları maksimum seviye çıkarabilmek için perakende ve üretici satıcı kapsamında Merchandiser belli başlı bazı görevlere sahiptir.

- Satış ve stok planlarını düzenlemek ve oluşturmak.

- Satışları daha yukarıya çekebilmek için reyonda malın görünümünü düzgün hale getirmek.

- Mağazalar üzerinden raf düzenlemesini sağlamak.

- Satış hacmi ve kar üzerinden bu çalışmaları optimize etmek.

- Düzenli olarak stok seviyelerini kontrol etmek.

- Hangi ürünlerin az ya da çok sattığına bağlı olarak planlama, düzenleme ve strateji geliştirmek.

- Malzeme tedarikçileri ile beraber distribütör üzerinden iletişim kurmak.

- Gerekli evrak işlerini eksiksiz ve düzenli bir şekilde tamamlamak.

- Ürün fiyatlandırmasını doğru şekilde gerçekleştirmek.

Merchandiser Maaşları Ne Kadar?

Merchandiser maaşları çalıştı sektöre ve ürüne bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Özellikle bu konuda bazı firmalar prim üzerinden de çalıştığı için maaşın üzerine ek bir kazanç sağlanmaktadır. Bu doğrultuda 2500 ile 4500 arasında farklı maaşların ön plana çıktığını dile getirmek mümkün. Genel olarak ise alınacak ortalama bazı üzerinden 4000 TL gibi bir maaş verildiği söylenebilir.

Merchandiser İş İmkanları Nelerdir?

Ürün ve hizmet kapsamında Merchandiser iş bulma şansı elde edebilmektedir. Özellikle şu an en fazla iş imkanı olan meslekler içerisinde geliyor. Tabii bu mesleği yapabilmek için mutlaka gün içerisinde farklı noktalara düzenli olarak ziyaret gerçekleştirebilecek bir istek olmalıdır. Bu doğrultuda gıda ürünlerinden teknolojik ürüne, tekstil ürünlerinden pek çok farklı ürüne kadar değişik firmalar üzerinden iş bulunabilir.