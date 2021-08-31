Mercedes Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Mercedes Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Mercedes, çok sayıda ülke içerisinde hizmet veren ve oldukça yüksek dizeyde talep gören bir otomobil markasıdır.

Mercedes Hangi Ülkenin Markasıdır?

Mercedes esas itibari ile bir Alman markasıdır. Bu marka, Almanya içerisinde hız kesmeden faaliyet göstermeye devam etmektedir.

Mercedes Nerede Üretilmektedir?

Mercedes markası, Almanya’da üretilen ve çok sayıda ülkenin içerisinde şubesini bulunduran uluslararası bir niteliğe sahip olan şirkettir. Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir, Brezilya Çin, Endonezya, Meksika, Finlandiya, Tayland ve Vietnam bu ülkelerden yalnızca birkaç tanesidir.

Mercedes Ne Zaman Kurulmuştur?

Mercedes firması kuruluş itibari ile 1926 tarihinde çok sayıda ortaklar ile birlikte kurulmuş olan bir firma özelliğini taşımaktadır. Bu ortaklar, Mercedes markasının adının dünyaya duyurulmasına büyük ölçüde katkıda bulunmuşlardır.

Mercedes’in Sahibi Kimdir?

Mercedes markasının kurucuları çok sayıda kişiden oluşmaktadır. Daimler Motoren Gesellschaft, Mercedes firmasına 1901 ile 1926 yılları arasında sahiplik yapmıştır. Daimler-Benz AG ise 1926 ile 1998 yılları arasında Mercedes firmasını satın almıştır.

1998 ile 2007 yılları arasında Mercedes el değiştirmiş ve bu büyük şirketin sahibi Daimler-Chrysler AG olmuştur. 2007 yılından başlayarak günümüzde hala varlığını sürdürmekte olan Mercedes markasının sahibi ise Daimler AG olmaktadır.

Mercedes’in Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Mercedes-Benz, 1926 senesinde Karl Benz'in şirketi olan Benz & Cie ile birlikte Gottlieb Daimler'in şirketinin ve Daimler Motoren Gesellschaft şirketlerinin birleşmesi neticesinde kurulmuş olan motor ve otomotiv markasını ifade etmektedir. Mercedes markası Almanya'nın içerisinde Stuttgart şehrinde kurulmuş olan büyük bir firmadır.