Mercan Balığı Nasıl Pişirilir? Mercan Balığı Fırında Nasıl Yapılır, Nasıl Kızartılır?

Mercan balığı en lezzetli balıklardan bir tanesidir. Ülkemizin denizlerinde de yine mercan balığını rastlanmaktadır. Mercan balığı pişirilmesi için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekir.

Mercan Balığı Nasıl Pişirilir?

Öncelikle mercan balığını pişirmek için rezene soğanı kullanabilirsiniz. Rezene soğanı bu balığa oldukça fazla lezzet vermektedir. Mercan balığını fırında ya da tavada pişirebilirsiniz. En çok tercih edilen pişirme yöntemi ise fırında pişirilme şeklidir. Bundan dolayı mercan balığı en fazla fırında yapılmaktadır. Balığın büyüklüğüne göre de pişirme süresi değişkenlik göstermektedir. Mercan balığını pişirmek için 220 derece sıcaklık yeterli olacaktır. Tam olarak da mercan balığının pişme ortalama süresi 40 dakika olarak belirlenmiştir.

Mercan Balığı Fırında Nasıl Yapılır?

İlk olarak balığı iyice bir temizleyin. Ardından keskin bir bıçak yardımı ile birlikte ortasına tam bir çizgi atın. Daha sonra balığın içine de bir miktar tuz ilave edin. Tuz daha iyi pişmesini ve kızarmasını sağlayacaktır. Daha sonra içerisine yine bir tutam karabiber serpin ve isteğe bağlı olarak da zeytinyağı balığın içine ilave edebilirsiniz.

Daha sonra kesik yapılan yerlerden kalan boşluklara rezene soğanı ilave edin. İsteğe bağlı olarak portakala ya da limon da bu boşluklara ilave etme şansınız vardır. Daha sonra yağlı bir kağıt alın ve dikkatli bir şekilde yağlı kağıdın üzerine mercan balığını koyun. Mercan balığını yağlı kağıda koyduktan sonra fırını 220 dereceye ve 40 dakikaya ayarlayarak pişirin.

Nasıl Kızartılır?

Mercan balığını kızartmak için mutlaka keskin bir bıçak yardımı ile önceden kesik açmanız gerekiyor. Bu şekilde 40 dakika kadar bekleyerek mercan balığını fırında ya da tavada kızartabilirsiniz.