Merasim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Merasimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacak#Cumhurbaşkanı
İstanbulda kırmızı alarm Bakan Kocadan çok önemli uyarıİstanbul'da kırmızı alarm! Bakan Koca'dan çok önemli uyarı#Koronavirüs
Şenol Güneş sonrası inanılmaz değişim Kendisi de açıkladı, o detay...Şenol Güneş sonrası inanılmaz değişim! Kendisi de açıkladı, o detay...#Hakan Çalhanoğlu
Düzce’de deprem İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…Düzce’de deprem! İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…#İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklama#Erdoğan
Düzcede deprem anında panik kameradaDüzce'de deprem anında panik kamerada#Düzce
Uzmanlar uyardı ama... Çocuklar okula çıplak ayakla gidecekUzmanlar uyardı ama... Çocuklar okula çıplak ayakla gidecek!#Avustralya
En yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktıEn yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktı#ABD
Usta şair Sezai Karakoça son vedaUsta şair Sezai Karakoç'a son veda#Sezai Karakoç
Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandıTerör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandı#Şanlıurfa
Akıl alır gibi değil Tarihte böylesi yok Rakibinin arka kanadına dokununca...'Akıl alır gibi değil! Tarihte böylesi yok' Rakibinin arka kanadına dokununca...#Formula 1
Bilim kurgu filmi değil gerçek... Son çare okullar süresiz kapatıldıBilim kurgu filmi değil gerçek... Son çare okullar süresiz kapatıldı!#Hindistan
Charles ile Camilla Ürdüne gitti, Londraya şişe şişe kutsal su götürüyorCharles ile Camilla Ürdün'e gitti, Londra'ya şişe şişe kutsal su götürüyor#Prens Charles
Evlenmemek için büyükelçiliğe bile sığınmıştı: Evine döndü ama insan içine çıkmıyorEvlenmemek için büyükelçiliğe bile sığınmıştı: Evine döndü ama insan içine çıkmıyor #Prens Albert
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Merasim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Merasimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Merasim#Nedir
Merasim kelimesinin eş anlamlısı nedir Merasimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Merasim kelimesi aynı zamanda günlük yaşamda taşımış olduğu eş anlamlı karşılık üzerinden de yaygın kullanılır. Özellikle amaca bağlı olarak birçok farklı alanda değerlendirildiğini ifade etmek mümkündür. Peki, Merasim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Merasimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) konusunda bilgileri derledik.

 

Haberin Devamı

Uyulması gereken kural, yol ya da yöntem olarak merasim kelimesi karşılık bulunmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber Türkçede yaygın şekilde kullanılır. Aynı zamana taşımış olduğu bir eş anlamlı sözcüğü ile beraber Türk Dil Kurumu üzerinden de ifade edilmektedir.

Merasim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 

 Merasim kelimesi Türkçe üzerinden eş anlamlı olarak bir sözcük ile karşılık bulunmaktadır. Bu bağlamda merasim kelimesinin karşılık olarak ‘tören’ eş anlamlı sözcüğünün değerlendirmek mümkün. Aynı anlam ile beraber farklı yazılış üzerinde cümle içerisinde kullanma imkanı tanımaktadır. Böylece cümlelerde anlam karmaşası yaratmadan arka arkaya cümleleri değerlendirme imkanı verir.

 

 Merasimin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 

 Türk Dil Kurumu üzerinden merasim kelime ‘tören’ sözcüğü ile karşılık bulmaktadır. Her iki kelime de karşılıklı olarak aynı anlamı taşıması üzerinden eş anlamlı sözcüklerdir. Böylece aynı anlamları, yani eş anlamlı şeklinde cümle içerisinde kullanılabilir.

 

 ‘’Ben bugün okul törenine gelmiyorum.’’

Haberin Devamı

 

 ‘’Tören için herkes alanda hazırdı.’’

 

 ‘’Bugün büyük usta için tören düzenlendi.’’

 

 Bu şekilde yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi taşıdığı anlam ile beraber tören kelimesi kullanılabilir. Merasim ile aynı anlama sahip olması üzerinden günlük yaşamda da yaygın kullanılmaktadır.

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Merasim#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı