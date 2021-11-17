Merasim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Merasimin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Uyulması gereken kural, yol ya da yöntem olarak merasim kelimesi karşılık bulunmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber Türkçede yaygın şekilde kullanılır. Aynı zamana taşımış olduğu bir eş anlamlı sözcüğü ile beraber Türk Dil Kurumu üzerinden de ifade edilmektedir.

Merasim Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Merasim kelimesi Türkçe üzerinden eş anlamlı olarak bir sözcük ile karşılık bulunmaktadır. Bu bağlamda merasim kelimesinin karşılık olarak ‘tören’ eş anlamlı sözcüğünün değerlendirmek mümkün. Aynı anlam ile beraber farklı yazılış üzerinde cümle içerisinde kullanma imkanı tanımaktadır. Böylece cümlelerde anlam karmaşası yaratmadan arka arkaya cümleleri değerlendirme imkanı verir.

Merasimin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Türk Dil Kurumu üzerinden merasim kelime ‘tören’ sözcüğü ile karşılık bulmaktadır. Her iki kelime de karşılıklı olarak aynı anlamı taşıması üzerinden eş anlamlı sözcüklerdir. Böylece aynı anlamları, yani eş anlamlı şeklinde cümle içerisinde kullanılabilir.

‘’Ben bugün okul törenine gelmiyorum.’’

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‘’Tören için herkes alanda hazırdı.’’

‘’Bugün büyük usta için tören düzenlendi.’’

Bu şekilde yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi taşıdığı anlam ile beraber tören kelimesi kullanılabilir. Merasim ile aynı anlama sahip olması üzerinden günlük yaşamda da yaygın kullanılmaktadır.