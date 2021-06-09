Mera Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Coğrafya'da Mera Alanı Hakkında Bilgiler

Mera özellikle hayvancılıkta çok büyük öneme sahip olan alanları ifade etmektedir. Bu bakımdan mera oldukça önem arz eden bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan konun her okuyucu tarafından anlaşılabilecek şekilde ifade edilmesi önemli bir husustur.

Mera Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Yem bitkilerinin oldukça fazla miktarlarda bulunduğu ve hayvancılık amacıyla kurulmuş olan, taban suyu derinliğine sahip nitelikteki arazilere mera adı verilir. Meralar çoğunlukla meyilli ve engebeli arazilerden meydana gelmektedir. Orman içi alanlarda da bulunabilen meralar sayesinde hayvanlar, çok daha kaliteli bir biçimde beslenebilmekte ve doğadan gerekli besin ihtiyaçlarına karşılayabilmektedir.

Meralarda bulunan bitki örtüleri kısa boylu olup genellikle seyrek olduğundan dolayı hayvanlar rson derece rahat bir şekilde hareket edebilme olanağına sahiptirler. Mera alanlarının toprak yapısı kumlu ve çakıllı bir nitelik barındırmaktadır. Meralar genel olarak sahip oldukları engebeli yapıları nedeniyle yağmur suyunu tutamaz ve toprak çoğunlukla kuru halde kalır.

Meralardan elde edilmekte olan yem, son derece yüksek bir besin değerine sahip olduğundan dolayı bu alanlardan beslenen hayvanların verimi çok daha yüksek olmaktadır. Bu durum aynı zamanda hayvan yetiştiriciliği yapanlara da ekonomik yönden önemli bir fayda sağlar. Özellikle de yağışın yoğun olduğu dönemlerde meradan daha fazla yem bitkisi elde edilir.

Meraların her daim uygun mevsimlerde kullanılması önemli bir konudur. Bitkilerin belirli bir olgunluğa ulaşmasının beklenmesi gerekmektedir. Ayrıca meraların mevcut kapasitesinin göz önünde bulundurularak ve yem tipine uygun olarak hayvanların otlatılması önemli bir konudur. Bu hususlar dikkate alındığında meralardan daha yüksek verim elde edilmesi mümkün hale gelir.

Meraların Oluşum Şekillerine Göre Özellikleri :

DOĞAL MERALAR: Sahip oldukları bitki örtüsünün çeşitliliğine, yararlanma durumlarına ve bulundukları yerlere göre kendi içlerinde ayrılırlar :

- Orman İçi Meralar: Ağaçların büyük ölçüde seyrekleşmiş olduğu orman alanlarında oluşurlar.

- Yaylalar: Yüksek rakımlı olan yerlerde meydana gelirler. Daha aşağıdaki otlak alanlarındaki bitki örtüsü kuruduğunda yaylalarda yeşil ot bulunduğu için oldukça büyük önem arz ederler.

- Alp Meraları: Dağlık olan kesimlerde, orman sınırlarının üzerinde oluşan mera alanlarıdır.

- Kıraç Meralar: Türkiye’nin oldukça önemli bir bölümünü kaplayan bu meralar, kuru ve fakir topraklarda meydana gelirler.

YAPAY MERALAR: Meralarda veya tarla arazilerinde, insanlar tarafından ekim yapılmak suretiyle oluşturulmuş verimi yüksek yem bitkisi alanlarına denilmektedir. Kıraç veya sulak arazilerde tesis oluşturulabilirler. Kısa ya da uzun vadeli düşünülerek oluşturulmaları mümkündür. Bu alanlarda kendi içinde ayrılırlar.

- Devamlı Yapay Meralar: Bu tip meralar meydana getirildikten sonra, uzun seneler boyunca hayvan otlatmak amacıyla kullanılırlar.

- Ekim Nöbeti Meraları: Tarlalarda, doğal ekim nöbetleri içinde, kendilerini tohumlayan tek yıllık yahut çok yıllık yem bitkileri ekilerek oluşturulan alanlardır. Bu tipteki meralarda, hayvanlar bir süre otlatılmaktadır. Bu meralardaki yetişen otlar biçilirler. Sonrasında ise bu meraların topraklar sürülür ve yeniden kültür bitkilerinin ekimi yapılır.

Kısa ekim nöbeti meraları 2 ile 5 yıllık bir süreliğine kurulurken, uzun ekim nöbeti meraları ise 6 ile 10 yıllık bir süre için oluşturulmaktadır.

Coğrafyada Mera Alanı Hakkında Bilgiler

Mera, engebeli, taban suyunun derinde olduğu, meyilli ve yem bitkilerinin yetiştiği alanlara ve hayvancılık amacı doğrultusunda kullanılan alanlara verilen bir addır. Çayırlara kıyasla daha kısa boylu ve de seyrek otların yetiştiği meralar kaba yem alanları olma niteliği barındırmaktadır. Bu alanlar hayvancılık için kullanımı gerçekleştirilen topraklardır.

Hayvanların beslenmesi amacı doğrultusunda kullanılan meraların erozyon üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Engebe bir yapıya sahip oluşundan dolayı yağmur sularının bir kısmı sızarak ya da yüzey akışıyla birlikte kaybolur. Meraların sahip olduğu toprak yapısı sığ, kumlu ya da çakıllıdır: Su tutma kapasitesi ise oldukça düşük ve yağışlı dönem haricinde çoğunlukla kurudur. Meralardaki su genellikle bitkiler için yeterli olmamaktadır. Bu sebeple meralarda bulunan bitki örtüleri seyrek ve kısa boyludur.