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Menü nasıl yazılır? Menü kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Menü Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Menü nasıl yazılır Menü kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Menü kelimesi yazımında ve söylenişinde farklılıklar bulunan bir kelime olarak ifade edilebilir. Menü kelimesinin yazılışında birçok hata yapılmaktadır. Menü kelimesinin ne şekilde yazıldığıyla ilgili olarak bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Menü nasıl yazılır? Menü kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı nasıl olmalıdır? Menü kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

 

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Menü kelimesinin söylenişinde bir takım farklılıklar mevcuttur. Kelimenin doğru yazılışı menü olarak bilinmektedir. Ancak kelimenin yazımında sıklıkla mönü şeklinde bir hata yapılmaktadır. Kelimelerin söylenişlerine bağlı olarak yazılışlarında da bir takım yanlışlıklar meydana gelmektedir. Menü kelimesi ise menü şeklinde yazılmalıdır.

Menü Nasıl Yazılır?

Menü kelimesinin teleffuz edilmesinden kaynaklı olarak bir takım yazım yanlışlarının yapıldığını söylemek mümkündür. Menü kelimesinin doğru yazılışı menü olarak ifade edilebilir. Bunun dışında kelimenin farklı yazılışları ise yazım yanlışı olarak nitelendirilebilir. Menü kelimesi sözlük anlamı olarak yemek listesi, komut veya seçenek listesi olarak bilinmektedir.

Menü Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nasıl Olmalıdır?

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Menü kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre doğru yazılışı ''menü'' olarak ifade edilebilir. Menü kelimesinin söylenişinden kaynaklı olarak yazılışında hatalar yapılabilmektedir. Menü kelimesinin yazılışı özelliklede mönü olarak yanlış bir şekilde yazılmaktadır. Ancak menü kelimesini mönü olarak yazmak yanlış bir ifade şeklidir. Menü kelimesinin tek doğru yazılışı ''menü'' şeklinde olmalıdır. Menü kelimesinde harfler sırasıyla ''m-e-n-ü'' olarak yazılmaktadır.

 

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#Menü Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük

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