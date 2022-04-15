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Mensuh Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mensuh Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mensuh Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mensuh Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kelimeleri bilmek birçok alanda üstünlük kazanmak demektir. Diyalogların daha etkili olması, her şeyden önce diyalogdaki kelimelerin anlamsal bilgisine bağlıdır. Bu nedenle, yaygın olarak kullanılan kelimeler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Sıkça karşılaşılan bir kelime olan "mensuh" kelimesinin ne anlama geldiğini ve TDK sözlüğünde ne anlama geldiğini sizler için detaylı olarak derledik.

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 Mensuh kelimesi sık kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelimenin genel anlamı, kişinin gücünü kaybetmesi olarak belirtilir. Geçersiz anlamında da kullanılabilir. Aynı zamanda iptal anlamına da gelir. 

 Mensuh Ne Demek 

 Mensuh kelimesi her alanda bulunan bir kelime türü olarak bilinmektedir. Mensuh kelimesi ortadan kaldırılmış veya hükümsüz kılınmış olarak yorumlanır. Geçersiz kılınan ifade, yürürlükten kaldırılan sözcükle de eşleşir. 

 Genel almada halk arasında git gide kullanımını yitirmiş olan mensuh kelimesi geçmiş dönemlerde özellikle Türk halk ağızında oldukça sık şekilde kullanılan bir kelime olması ile dikkat çekmektedir. Genel olarak hükmü kaldırılan anlamına gelmekte olan mensuh sözcüğü geçmiş nesillerin en çok kullandığı sözlerden biri olmaktadır. 

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 Geçmiş dönemlerde özellikle kanunların geçersiz olarak sayılmasında ve buna benzer siyasal hareketleri tanımlarken mensuh sözcüğü sık sık kullanılmış olmaktadır. 

 TDK Sözlüğünde Mensuh Kelimesi Ne Anlama Gelir 

 TDK verilerine göre "mensuh" kelimesinin anlamı, düzeninin bozulduğu veya hükümsüz kılındığı anlamına gelir. Mensuh kelimesinin TDK sözlük anlamı genel olarak hükmü kaldırıldığı için ifade edilmektedir. Ayrıca tertibi kaldırılan ayete de nesh edilmiş ayet denir.

 

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