Menşevik ne demek? Menşevik kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Menşevik kelimesi internette ya da televizyonlarda karşımıza çıkabilir. Bu nedenle anlamını bilmeyen kişiler bu kelime ile ilgili araştırmalar yapmak isteyecektir. Menşevik kelimesi Fransızca kökenli olan bir kelimedir.

Menşevik Ne Demek?

Menşevik kelimesi dilimizde özel isim olarak kullanılmaktadır. Menşeviklik yanlısı olan kişiler bu isim verilmektedir. V. Lenin ile J. Martov Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisinin üyeleridir. Bu iki kişi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeni ile 1903 yılında Rus devrimci hareketi başlamıştır. Menşevik, Bolşevik karşıtı bir grup olarak çıkmıştır.

Menşevik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisinin yapmış olduğu 1903 tarihli ikinci konferansta Julius Martov ile Lenin arasında anlaşmazlık olmuştur. Bunun sonucunda da partide bölünme meydana gelmiştir. Bu bölünmenin ardından çoğunluğu oluşturan Lenin taraftarları Bolşevikleri oluşturur. Martov taraftarları ise azınlık olmaları nedeni ile Menşevikler olarak isimlendirilmektedir.