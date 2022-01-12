Menkul kıymetler nedir ve nelerdir? Kısaca menkul kıymetlerin özellikleri

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Menkul kıymetler kavramı sermaye piyasası ile yakından ilgilenen insanlar tarafından sıklıkla kullanılan bir kavram olarak ifade edilmektedir.

Menkul Kıymetler Nedir ve Nelerdir?

Menkul kıymetler olarak ifade edilen kavram bir yerden bir yere taşınabilen mallar için kullanılan bir kelime olmaktadır. Bu kavram yatırım aracı olarak kullanılan değerli evraklar olarak ifade edilmektedir. Menkul kıymetler adı altında toplanan bu kıymetli evrakların çıkarılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun vereceği izne bağlı olmaktadır. Çünkü bu evraklar belirli bir tutarı temsil ederek kişiler arasında birtakım haklara sahip olunmasını sağlamaktadır. Menkul kıymetler evraklarının kişilere tanıdığı haklar, ait olduğu evrak dışında kullanılmamaktadır. Kıymetli evraklar üzerindeki haklar kişi ya da kurumlara da devredilmemektedir. Menkul kıymetler olarak adlandırılan kıymetli evrakları şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

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- Hisse Senetleri: Yatırım yapan kişilerin bazı yerlere ortak olmak amacıyla satın aldığı değerli kağıtlara hisse senedi denilmektedir.

- Tahviller: Anonim şirketler ya da kamudaki kuruluşlar tarafından çıkarılan uzun vadesi olan borç senetlerine tahvil denilmektedir.

- İntifa Senetleri: Ait olduğu kişiye malvarlığı bakımından haklar sağlayan değerli kağıtlar olmaktadır.

- Kar ve Zarar ortaklığı belgeleri: Sahibine kar ve zararda ortaklık sağlayan bir belge olmaktadır.

- Banka bonoları

- Finansman bonoları

- Borç ve irat senetleri

- Kar ve zarar ortaklığı senetleri

- Varlığa dayalı menkul kıymetler

- Gayrimenkul sertifikaları

- Hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil

- Katılma intifa senetleri

Kısaca Menkul Kıymetlerin Özellikleri

Menkul kıymetler yatırım aracı olarak kullanılan kıymetli evraklar olmaktadır. Bu nedenle birtakım özelliklere sahiptirler. Bu evrakların sahip olduğu özellikler şu şekilde ifade edilmektedir:

- Kanunlar karşısında kıymetli evrak olarak değerlendirilirler.

- Kıymetli evrakların nominal değerlerinden başka piyasalarda ortaya çıkan talepten kaynaklı bir değerleri de bulunmaktadır.

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- Yatırımcısına dönemsel olarak gelir sağlamaktadırlar.

- Menkul kıymetler adı altında ifade edilen evraklar çok sayıda çıkartılarak halka sunulmaktadırlar.

- Kıymetli evrakların sözleşmesinde hangi miktarın hangi nama ait olacağı önceden belirtilmektedir.