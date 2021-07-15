Menisküs yırtığı nedir ve neden olur? Menisküs yırtığı belirtileri, dereceleri ve tedavisi

Menisküs yırtığı diz bölgesinde çok rastlanan bir yırtık türüdür. Ağrılı ve zayıflatıcı etkisi olan oldukça etkili bir sağlık sorunudur. Dizin bükülmesiyle ortaya çıkan bir yırtık türüdür.

Menisküs Yırtığı Nedir ve Neden Olur?

Menisküs yırtığının oluşmasına neden olacak birçok farklı durum bulunuyor. Futbol gibi fiziksel oynanan oyunlarda yaşanabilecek bir durumdur. Yoğun tekme ve hızlı koşu olan spor dallarında menisküs yırtıkları çok görülebiliyor. Basketbol gibi çok sık oynanan spor oyunlarında menisküs yırtıkları kişilerde rastlanabiliyor. Menisküs yırtıkları bireylerin koşması esnasında ani bir şekilde yön değiştirilmesiyle meydana gelir. Görülen yırtıklarda ön çapraz bağ yaralanmaları da görülebiliyor.

Menisküs yırtıkları, hareketli olarak yapılan sporların dışında, yaşın ilerlemesiyle de kişilerde görülebiliyor. Yaşlı kişilerde çok sık rastlanan yırtık türleri arasında bulunuyor. 60 yaş ve üzeri kişilerin %50'sinde menisküs yırtıkları görülebilir. Belirlenen şartlarda menisküs yırtıkları herhangi bir kaza nedeniyle de oluşabiliyor. Meniskis yırtığını önlemenin çok fazla yöntemi bulunmuyor. Fakat bazen alınabilecek birçok yöntem de bulunuyor.

Diz yaralanmaları önlemek için ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Düzenli olarak egzersiz yapılması, uyluk kaslarının daha güçlü olmasına yardımcı olacaktır. Dizlerin güçlü ve kaslı olması menisküs yırtıklarının oluşmasını engelleyecektir. Ağır egzersizler yapmadan önce kişilerin mutlaka vücut kaslarını ısındırmalıdır. Egzersiz süreçlerinde hareketler yapılırken kişilerin fiziksel olarak dinlenmesi gerekir.

Yorgun ve geç tepki alınan kaslar, bireylerin büyük kazalar yaşamasına neden olur. Menisküs genellikle yanlış ayakkabı tercihlerinden dolayı da ön plana çıkabiliyor. Sürekli olarak vücudun esnekliği korunmalıdır. Zorlayıcı hareketlerin sonucunda bacaklarda menisküs yırtıkları kolayca oluşabiliyor. Zorlayıcı hareketleri uzun aralıklarla yapmak daha faydalı olacaktır. Egzersiz programının çok yoğun olması kişilerde menisküs yırtığına yol açacaktır.

Menisküs Yırtığı Belirtileri, Dereceleri ve Tedavisi

Menisküs hastalığında öne çıkan birçok belirti bulunuyor. Bireyler diz bölgesinde yaşadığı belirtilerle menisküs yırtığını kolayca tespit edebilir. Menisküs yırtığında öne çıkan belirtiler şu şekilde sıralanabilir;

Bacak bükmede zorluk

Doğrultmada zorluk

Dizde yaşanan ağrılar

Sıkışma

Kilitlenme

Oluşan şişlikler

Menisküs yırtığını tespit edebilmek için doktorların fiziksel bir muayene yapması gerekiyor. Bireylerin ne tür bir yaralama yaşadığı, doktorlar tarafından öğrenilmek istenebilir. Doktorlar travma kaynaklı kemik kırılma durumları veya kas dokularında ortaya çıkan bir sorunu ortadan kaldırabilmek adına röntgen çekimleri yapabilir. Diz kıkırdağının daha ayrıntılı olarak incelenmesi isteniyorsa, MRI cihazlarına da ihtiyaç duyulabilir. Doktorlar gerekli kontrolleri yaparak, menisküs yırtığını kısa süre içinde tespit edebilir.

Menisküs yırtıklarının tedavi süreçlerinde yırtığın seviyesi oldukça önemlidir. Yırtığın yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak tedavi yöntemleri değişiklik gösterebilir. Tedaviyi doğrudan etkileyen diğer faktörler arasında bireylerin yaşı ve mesleği gibi durumlarda göz önüne alınıyor. Menisküsün dış kısımları genellikle kırmızı bölge olarak adlandırılıyor. Kırmızı bölgede oldukça fazla ve etkili bir kan dolaşımı gözlemlenir.

Bölgede yaşanan yırtıklar eğer küçükse, kendi kendine iyileşme durumu bulunur. Her menisküs yırtığı durumunda cerrahi operasyon gerçekleştirilmiyor. Bireylerin yaşadığı belirtilere göre farklı tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Bireylerin dizleri kitleniyor ve durumlar dengeli değilse cerrahi operasyonlar uygulanabiliyor. Belirtilerin hafif görülmesi durumunda farklı ilaçlarla tedaviler yapılabiliyor. Cerrahi yapılacak olan tedavi yöntemleri genellikle kişilerin çok şiddetli ağrılar yaşamasıyla tercih ediliyor.