Menfi tespit davası nedir, nasıl ve nerede açılır? Menfi tespit davası açma şartları ve süresi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Marsilya - Galatasaray maçında olay Hakem maçı durdurdu...Marsilya - Galatasaray maçında olay! Hakem maçı durdurdu...#Galatasaray
Fenerbahçe-Olympiakos maçında taraftardan büyük isyan 2 isim tepki gördü ve...Fenerbahçe-Olympiakos maçında taraftardan büyük isyan! 2 isim tepki gördü ve...#Mert Hakan Yandaş
Kovid-19da son gelişmeler: Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi... Zincirleme ihmal sonucu...Kovid-19'da son gelişmeler: Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi... 'Zincirleme ihmal sonucu...'#Sağlık Bakanlığı
Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)Marsilya 0-0 Galatasaray (Maçın özeti)#Galatasaray
ABD ordusunda neler oluyor Çarpıcı rapor: 5 yılda %41,4 arttıABD ordusunda neler oluyor? Çarpıcı rapor: 5 yılda %41,4 arttı#ABD
Başkan sahaya indi Marsilya-G.Saray maçı sonrası...Başkan sahaya indi! Marsilya-G.Saray maçı sonrası...#Marsilya
Bakan Özer, 6 Eylülden bu yana kapatılan ve açılan sınıf sayısını açıkladıBakan Özer, 6 Eylül'den bu yana kapatılan ve açılan sınıf sayısını açıkladı#Okullar
Fenerbahçe evinde kaybetti 3 gol...Fenerbahçe evinde kaybetti! 3 gol...#UEFA
MGKdan kritik mesajlar Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadeleMGK'dan kritik mesajlar! Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadele#Milli Güvenlik Kurulu
Olympiakosun sahibinden Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözlerOlympiakos'un sahibinden Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler!#Olympiakos
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AKMde isim tartışmalarına son nokta böyle konulduAKM'de isim tartışmalarına son nokta böyle konuldu#AKM
Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti... Akciğerinden çıkan, herkesi şoke ettiÖksürük şikayetiyle hastaneye gitti... Akciğerinden çıkan, herkesi şoke etti#Karabük
Miçotakisten Türkiye açıklaması: Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyımMiçotakis'ten Türkiye açıklaması: 'Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyım' #Yunanistan
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Menfi tespit davası nedir, nasıl ve nerede açılır? Menfi tespit davası açma şartları ve süresi

#Menfi Tespit Davası#Mahkeme#Dava
Menfi tespit davası nedir, nasıl ve nerede açılır Menfi tespit davası açma şartları ve süresi

Menfi tespit davası, genel olarak bir hukuki ilişkinin veya hakkın varlığının veya yokluğunun mahkeme kararı ile saptanmasını ifade etmektedir. Bu dava yalnızca hukuki ilişkinin var olduğunun tespit edilme sürecinde açılabilmektedir. Tespit davası içerisindeki hukuki fayda, açılmış veya açılacak olan bir davanın konusunu içermektedir. Dava neticesinde verilmiş karar, kesin tespit özelliğinde olmaktadır. Bu nedenle verilen kararı, delil olarak kullanmak mümkündür. Tespit davasının iki türü bulunmaktadır. Bu türler; menfi tespit davası ile müspet tespit davasıdır. Sizin için menfi tesit davasının ne demek olduğunu, menfi tespit davasının şartlarının neler olduğunu, bu davada görevli olan mahkemenin hangisi olduğunu, menfi tespit davasının süresini detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Menfi tespit davası oldukça önemli niteliğe sahip olan davalardan bir tanesini oluşturmaktadır. Bu dava çeşitli özelliği bünyesinde bulundurmaktadır.

 Menfi Tespit Davası Nedir?

 Menfi tespit davası, genel olarak icra takibi borçlusunun borçlarını ödemesinden önce herhangi bir borcunun bulunmadığını tespit ettirebilmek amacı ile açtığı dava türünü ifade etmektedir. Bu dava ile birlikte talip borçlusu borçlu konumda olmadığını kanıtlayıp hakkında yer alan icra takibini iptal ettirmeyi amaçlamaktadır. İİK’ ya bakıldığında borçlu, icra takibinden önce ya da takip esnasında borçlu olmadığına yönelik bu davayı açabilmektedir.

 Menfi Tespit Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?

 Açılacak olan davanın konusuna göre görevli olan mahkeme belirlenmektedir. Örnek olarak verilirse; kambiyo senetlerine dayalı olan bir alacak ise görevli bulunan mahkeme, davalı bedelinin kapsamına göre görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi ya da sulh hukuk mahkemesi olacaktır. Menfi tespit ve istirdat davaları ise, takibi yapmakta olan icra dairesinin mevcut halde bulunduğu yer mahkemesinde açılabilmektedir. Bununla birlikte davalının yerleşim yeriyse mahkemesinde de açılabilmektedir.

 Menfi Tespit Davasında Süre Ne Kadardır?

Haberin Devamı

 Menfi Tespit Davası için kanunda herhangi bir zamanaşımı ya da hak düşürücü süresi öngörülmemiştir. Bunun dışında borçlunun borçlu durumda olmadığı hukuki nedene göre zamanaşımı süresiyse söz konusu olabilmektedir. Örnek olarak abonelik sözleşmesine bağlı bir şekilde talep edilmiş elektrik faturasının borcu için bu süre 10 yıl olmaktadır.

 Menfi Tespit Davasını Açma Şartları Nelerdir?

 Müspet tespit davası ile birlikte bir hak veya hukuki ilişkinin mevcut olduğunun tespitinin talep edilmesi esnasında menfi tespit davasıyla bir hak veya hukuki ilişkinin mevcut halde olmadığının tespiti istenmektedir. Menfi tespit davası hem Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda hem de İcra İflas Kanunu içerisinde yer almıştır. İcra hukuku açısından menfi tespit davası ile yalnızca para borçlarının var olmadığının tespiti istenebilmektedir.

 Menfi tespit davasının açılması için davacının hukuki faydanın olması gerekmektedir. Aynı biçimde böyle bir davanın açılabilmesi için ilk olarak davalının bir hukuki ilişkinin var olduğunu iddia etmesi gerekmektedir. Mahkeme tarafından verilen tespit hükmü ise kesin hüküm ve kesin bir delil teşkil etmektedir.

Haberin Devamı

 Menfi Tespit Davasının Konusu Nedir?

 İcra hukuku bakımından menfi tespit davası ile birlikte davacı, para alacağının hiçbir şekilde doğmadığını veya sonradan sona ermiş olduğunu iddia edip bu durumun tespit edilmesini talep etmektedir. Bununla beraber davacı protokolün hata, hile ya da ikrah sebebiyle geçersiz olduğunu da iddia edebilmektedir. Bu davayla borcun ödeme ile ortadan kalkmış olduğunun da tespiti istenebilmektedir.

 Menfi tespit davası, bir hak veya hukuki ilişkinin mevcut olmadığının tespiti için açılmış bir tespit davası olmaktadır. Menfi tespit davası genel olarak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında 106. Maddesi içerisinde tespit davaları genel başlığının altında düzenlenmiştir. Bu açıdan tespit davaları ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; müspet ya da olumlu ve menfi ya da olumsuz tespit davalarıdır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Menfi Tespit Davası#Mahkeme#Dava