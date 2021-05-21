Menfez nedir ve ne işe yarar? Menfez Türleri ve kullanımı hakkında bilgi

Menfez karayolu üzerinde sürekli akan yağış ve su akışı nedeni ile karayolunun zarar görmemesi için karayollarına yağmur sularının gitmesi için menfez takılır.

Menfez Nedir?

Menfez, farklı alanlarda ve çoğunlukla inşaat sektöründe kullanılan bir yapıdır. Menfez bir yerde istenilen istikamete doğru içeri ve ya dışarı doğru ayarlanabilen hava sirkülasyonunu sağlayan ve iklimlendirme amacı taşıyan portatif kanalcıklardır. Birbirinden farklı alanlarda çeşitli amaçlar için menfezler kullanılır.

Özellikle de sürekli yağış alan bir yerde su akışı demiryolu ile karayoluna zarar verebilir. Bu zararın yaratılmaması için suyun alt taraftan geçişini sağlamayı amaçlayan bazı yapılara menfez denilmektedir. Menfez yapıları hidrolik sanat yapıları olarak da bilinmektedir. Menfezler ise çeşitli farklılıklar gösterir. Buna göre menfez çeşitleri toprak yapılarına uygun olarak bulundukları arazinin fiziksel ve hidrolik yapısına uygun boyutlarda ve yapılarda olması sağlanır.

Menfez Ne İşe Yarar?

Menfezin kullanım alanları farklı olduğu için faydaları da değişiklik göstermektedir. Menfezlerin de birbirinden farklı çeşitleri bulunur. Buna göre köprü menfezleri, kutu menfezleri, boru menfezleri, kemer menfezleri ve tabliyeli menfezler bulunur.

Menfezlerin genel kullanım alanı su geçirgenliğini sağlamasıdır. Menfezler sayesinde yağışların karayolları ve demiryollarının altından geçmesi sağlanır. Bu kapsamda suların yollara zarar vermeden menfezler yolu ile geçirilmesi sağlanır. Menfezler de buna göre inşa edilir.

Menfez Türleri Nelerdir?

Günümüzde birbirinden fazla menfez türleri bulunmaktadır. Özellikle köprü menfezleri, kutu menfezler ve kemer menfezler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra tabliyeli menfezler ve boru menfezler de bulunmaktadır.

Kutu menfezler genellikle yağışın yoğun olduğu yerlerde arazi yapısına göre konumlandırılan yerlerdir. Kutu menfezler daha çok tarımsal alt geçitlerde ve kara yollarının altlarında kullanılır. Kutu menfezlerinin kullanımları da oldukça avantajlıdır. Köprü menfezleri de suyun akışının olduğu noktalara inşa edilir.

Kagir ve ya beton olan kemer menfezler yüksek dolgular kullanılarak yapılır. Bu menfezler dere ve ya göl üzerine kurularak karayolu ulaşımı sağlamaktadır. Tabliyeli menfezler de beton ve ya kagirden yapılmaktadır. Tabliyeli menfezler genel olarak büyük yapıldığında köprü olarak adlandırılır. Boru menfezler daire kesitli olarak inşa edilirler.

Menfez Kullanımı Hakkında Bilgi

Günümüzde özellikle alt yapı ve yol çalışmalarının düzenli bir şekilde ilerlemesi için menfezler inşa edilir. Menfez çeşitleri özel alanlarda kullanılmak üzere projelendirilerek tasarlanır. Menfezlerin en önemli özelliklerinden birisi de bulundukları arazi ve toprağın yapısına uygun olarak tasarlanırlar. Dolayısı ile menfezlerin yapısı ve fiziksel özellikleri de önem taşımaktadır. Menfezler genel olarak su akışının demiryolu ve ya karayolunun altından geçişini sağlar.

İnşaat sektörü açısından menfezler büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle yol ve köprü inşaatlarında menfezler de önemli bir yer tutmaktadır. Menfezler doğru bir şekilde tasarlandığında yağışın getireceği zararlar da bu yol ile önlenmiş olacaktır. Menfezler genellikle farklı boyutlarda ve farklı şekillerde birbirinden farklı yapılara uygun bir şekilde hazırlanır. Menfezler aynı zamanda hidrolik bir tasarıma sahip olduğu için yağışların ve su akışının karşısına önemli bir engel görevi görürler.

Evlerde bulunan menfezler banyo ve tuvaletlerde de bulunabilirler. Özellikle havalandırmalarda bulunan menfezler hava giriş çıkışını sağlamaktadır. Köprü ve kemerli menfezler beton, çelik, kil ve diğer malzemelerden yapılırlar. Menfezler dikdörtgen, dairesel ve farklı şekillerde de olabilir.